Así era la relación entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum: “La apoyé para que ganará dentro de su partido”

Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum antes del proceso electoral de las elecciones del 2024 FOTO: CUARTOSCURO | Archivo

Xóchitl Gálvez Ruiz, ahora candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, compartió cómo era su relación con Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, antes de que fuera jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

La exsenadora por Acción Nacional aseguró que coincidía en las ideas que tenía Claudia Sheinbaum para su gobierno en la CDMX motivo porque la apoyó para que fuera ella la candidata para competir por la Jefatura de Gobierno, incluso con el propósito de “fregar” a Ricardo Monreal, quien se perfilaba para competir por el cargo.

“Claudia y yo nos vimos en diciembre un año antes, platicamos decidimos trabajar juntas porque nos preocupaban temas de la ciudad y sentimos que si íbamos juntas íbamos a crecer las dos”, contó a Adela Micha, en una entrevista en La Saga, el 28 de mayo del 2018. “Yo apoyé a Claudia como mujer para que ganara dentro de su partido y aquí entre nos se fregara Monreal”.

Xochitl Galvez, candidato presidencial de la 'fuerza y ​​Corazón por México', alianza de partidos de oposición, plantea un selfie con un partidario durante un mitin de campaña, en Tlanepantla, Estado de México, México, 03 de abril de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

El objetivo era que las mujeres en la vida política del país estuviera bien posicionadas, por eso es que asistían a eventos públicos juntas, además de atraer el foco, al participar en medios de comunicación y compartir su postura sobre lo que “pensaban”.

“Era importante que las mujeres estuviéramos bien posicionadas, en ese entonces Monreal era el que quería ser el candidato a Jefe de Gobierno, hay que crecer, hay que posicionarnos, hay que estar en medios, hay que decir lo que pensamos, si creamos polémica cuando salimos juntas”, comentó Gálvez Ruiz sobre el apoyo a la imagen de Sheinbaum Pardo.

Alianza se rompe por integrar a personajes presuntamente corruptos

Asimismo, Xóchitl Gálvez mencionó que su postura favorable con Claudia Sheinbaum terminó derivado a que sumaron al proyecto de gobierno personajes señalados por presuntos actos de corrupción.

Claudia Sheinbaum como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (Archivo)

“Pero llegado el momento a mi lo que si me disgusto cuando deciden invitar a Víctor Hugo Romo, o sea cómo; no Morena decía ser el partido de la no corrupción y cuando veo que los Soza Castelán, de Hidalgo, que representaban toda la corrupción ahora son los líderes y dueños morales de Morena en Hidalgo”, comentó sobre las razones de rompimiento.

Dijo que esto no era un movimiento congruente en relación a lo que Morena estaba promoviendo para su proyecto de gobierno.

“No me cuadro, no me pareció que fuera una alternativa congruente con lo que se estaba poniendo en la mesa”, puntualizó.