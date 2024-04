AMLO lamenta que Milei le quitó el segundo lugar en encuesta de presidentes: “Son posturas distintas”

El presidente López Obrador fue cuestionado por preioristas argentinos sobre la situación en su país (Infobae)

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que su homólogo de Argentina, Javier Milei, lo rebasó en la encuesta realizada por la empresa Morning Consulting, que mide el nivel de aprobación que tienen los mandatarios de todo el mundo y en la cual por mucho tiempo mantuvo el segundo lugar y ahora se encuentra en el tercero, un escalón debajo del líder argentino.

López Obrador fue cuestionado sobre los resultados de la última encuesta en su conferencia mañanera de hoy, respondiendo que hay una diferencia de 10 puntos entre sus porcentajes de aprobación en los estudios realizados por las empresas Mitofsky, en la que tiene un alto nivel de aceptación, y Morning Consulting, en la que disminuyó.

Esto, argumentando que la encuesta de Morning fue realizada por teléfono y no a domicilio, por lo que los resultados se basan principalmente en las respuestas proporcionadas por mexicanos de clase media y alta, ya que son quienes tienen más probabilidades de contestar por ese medio y con los que tiene mayor desaprobación.

Mientras que cuando se hace a domicilio se obtienen respuestas de personas de clase baja, de quienes recibe un mayor apoyo.

-Morning Consulting modificó la lista de los mandatarios con mayor aprobación, usted bajó un escalón siendo superado por el mandatario argentino ¿Cuál es su posicionamiento?

“Son posturas distintas, porque Morning ya lleva tiempo estando el primer lugar, tiene muy buena aceptación del pueblo y ahora a Milei en esta encuesta lo ponen en segundo lugar, yo lo atribuyo a que son encuestas telefónicas y por lo general los gobiernos de derecha tienen más aceptación de la clase media hacia arriba y de la clase media hacia arriba es donde hay más teléfono, aquí en el país, si se hace una encuesta telefónica yo estoy 10 puntos abajo de lo que realmente estoy.

“Cuando se hace domiciliaria estoy 10 puntos arriba, por eso llamó la atención la encuesta del Reforma, pero si ven la metodología, me llamó la atención a mi también de por qué tanto y además coincide con la campaña de narcopresidente AMLO y sí nos ha ayudado esa campaña, pero no es para tanto, y estudié esta encuesta y resulta que es domiciliaria, entonces hay una diferencia de 10 puntos entre una encuesta domiciliaria y una telefónica, yo tengo más apoyo en las clases populares y se va estrechando o reduciendo el apoyo en clase media y arriba, pues menos abajo que es donde tengo más apoyo, más respaldo, por eso digo que amor con amor se paga, pues no hay teléfono, sí hay una diferencia entre una encuesta telefónica y una domiciliaria, pero vamos bien”, afirmó.

En febrero pasado, el gobierno federal informó que por quinto año consecutivo López Obrador se mantuvo como uno de los líderes con mayor aprobación a nivel internacional, al ubicarse en el segundo lugar del ranking, detrás de Narendra Modi, primer ministro de India.

En ese sentido, se dio a conocer que el primer ministro de India sumó en ese entonces un total de 73% de aprobación, mientras que el mandatario de origen mexicano llegó a 65 por ciento. Un dato relevante es que a pesar de que hace unos meses asumió el cargo como presidente de Argentina, Javier Milei esta dos puntos abajo de su homólogo tabasqueño al acumular un total de 63% de aprobación.