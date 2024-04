Yahir reacciona a rumores de supuesto romance con Carlos Rivera: “Lo quiero mucho”

Yahir participó en la primera temporada de 'La Academia'; Carlos Rivera estuvo en la tercera y ganó. (Captura: @yahirmusic // @carlosrivera)

Los exacadémicos Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez y Yahir se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales a finales de marzo por un fuerte rumores que surgió en su contra. Supuestamente, el ganador de la tercera generación del reality show habría tenido un romance oculto con el intérprete de ‘Contigo sí' y todo terminó en un triangulo amoroso, donde habría estado involucrado Tristán Othón.

De acuerdo con la información que difundieron varios internautas en diversas plataformas, Carlos Rivera también se habría involucrado con el hijo de Yahir (Tristán). Tras lo ‘sucedido’, el participante de la primera temporada de ‘La Academia’ habría terminado su relación sentimental con su colega y le habría prohibido acercarse a su descendiente.

Tristán es hijo de Yahir. (Instagram/@tristan_gss)

Yahir reacciona a rumores de romance con Carlos Rivera

En medio del escándalo, Yahir concedió una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, donde inevitablemente fue cuestionado sobre su supuesto romance con Carlos Rivera. Para sorpresa de muchos, el cantante tomó con mucha tranquilidad esta situación que podría ser considerada como difamación y aseguró que siente mucha admiración por su colega.

“Hace muchos años no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes, lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, como lleva su carrera. Hace mucho tiempo que no lo veo, la verdad. A mí me vale madres y que hablen lo que quieran”.

Aunque Yahir no negó su supuesto amorío con el protagonista de la puesta en escena ‘El Rey León’, sí dejó entrever que los rumores que giran en torno a su vida privada son puras especulaciones que no le interesan porque no lo afectan.

El cantante reacciona a rumores. (YouTube: Imagen Entretenimiento)

¿Yahir se molestó por rumores?

Los conductores del programa ‘De Primera Mano’ aplaudieron que Yahir respondiera una pregunta tan incómoda con mucha seriedad, aunque sí notaron que se veía desencajado por tener que enfrentar ese tipo de rumores ante las cámaras y micrófonos.

“Es un movimiento de su comunicación no verbal que se vea ahí desencajado o incómodo”, comentó Erika González.

“Son temas tan fuertes, tan delicados que, sí es que llegara a existir, que se resuelva entre ellos”, continuó Gustavo Adolfo Infante.

Cabe mencionar que actualmente Carlos Rivera está casado con la también exparticipantes de ‘La Academia’, Cynthia Rodríguez, tienen un hijo en común llamado León.

(Instagram/@cynoficial)

Mientras que se desconoce si Yahir se encuentra en una relación, pues ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores desde que su hijo Tristán ha lanzado fuertes declaraciones en su contra.