¡México mágico! Comparten tip para evitar que roben espejo retrovisor de los autos

Conoce la estrategía para evitar el robo de los espejos retrovisores Créditos: (IStock)

Uno de los mayores miedos que pueden ocurrir al momento de salir en un vehículo particular suele ser pensar en que al estacionarlo en la calle y salir de la unidad existe la posibilidad de que sea robado o de que algunas de sus piezas ya no se encuentren en su sitio al momento de regresar.

En el caso del robo de alguno de los espejos retrovisores, un usuario de redes sociales compartió un tip para evitar que los ladrones decidan robar estas partes de la unidad.

Usuario comparte tip para evitar robo de espejo retrovisor

Un usuario dio a conocer su particular manera de cuidar que no le roben sus espejos retrovisores, por lo que mostró la manera con la que consigue que no le arrebaten dichas piezas.

Para poder llevar a cabo dicha estrategía lo único que se necesita es un pedazo de cinta adhesiva transparente y un trozo de un hilo delgado de color negro.

Con los materiales antes mencionados lo que se debe hacer es cortar un pedazo de la cinta del tamaño de lo alto del espejo, lo mismo se debe hacer con el hilo. Es importante mencionar que la medida que se haga puede ser trazando una línea vertical.

Comparten en redes sociales la técnica para evitar el robo de espejo retrovisor de vehículos Créditos: (X/tecnicaspobreza)

Una vez que se tengan ambos materiales del tamaño, lo siguiente es que se deben unir, es decir, el hilo se debe pegar a la cinta, de tal manera que en conjunto formen una línea recta.

Finalmente, la tira se debe pegar en el espejo, justo en la parte delantera, con ello se logrará dar un efecto de que está roto, pues el hilo dará la ilusión de que se trata de una división, producto de algún golpe.

El usuario de redes sociales destacó que se trata de una estrategía que puede ser funcional, ya que los ladrones pensarán que el espejo está roto y no tendrán interés en robarlo.

La estrategía fue aplaudida por usuarios de redes sociales Créditos: X/tecnicaspobreza

¿Qué hacer en el caso de robo de vehículo?

En caso de robo de vehículo, es crucial actuar de manera rápida y seguir los siguientes pasos:

- Denunciar inmediatamente: Contacte a las autoridades policiales para reportar el robo lo antes posible. Proporcione todos los detalles del vehículo, como la marca, modelo, color, número de placas, y cualquier característica distintiva. Además, informe sobre las circunstancias del robo.

- Notificar a la aseguradora: Si el vehículo cuenta con seguro, informe a la compañía aseguradora sobre el robo siguiendo las instrucciones específicas de su póliza. La notificación oportuna es fundamental para el proceso de reclamación.

- Reportar el robo al Registro Público Vehicular (REPUVE): En México, se puede reportar el robo de un vehículo al REPUVE para que el vehículo sea incluido en la lista de vehículos robados, lo que ayuda en su localización y recuperación.

Es importante saber cómo actuar en caso de robo de vehículo Créditos: iStock

- Seguimiento de la denuncia: Mantenga un seguimiento constante con las autoridades sobre el estado de la investigación y cualquier avance en la búsqueda del vehículo.

- Documentar el proceso: Guarde copias de todos los reportes y comunicaciones realizadas con las autoridades y la aseguradora. Esto es importante para el proceso de reclamación del seguro y posibles procedimientos legales.

- Precauciones adicionales: Considere cambiar las cerraduras de su casa si en el vehículo robado había llaves u otros elementos de seguridad de su domicilio.

Es importante mantener la calma y actuar con rapidez en caso de robo de vehículo para aumentar las posibilidades de recuperarlo.