Bobby Pulido reacciona a rumores de un romance con Javier Alatorre: “Se va a arrepentir”

El cantante habló sobre el rumor de que mantuvo un noviazgo con Alatorre Foto: IG/Bobby Pulido IG/ Javier Alatorre

Bobby Pulido es un destacado cantante y compositor estadounidense de ascendencia mexicana, quien ha logrado un lugar prominente en la escena de la música Tejano y regional mexicana desde mediados de la década de los 90. Nacido el 25 de abril de 1971 en Edinburg, Texas, Pulido ha consolidado una exitosa carrera artística que lo ha mantenido en el corazón de sus seguidores por más de dos décadas.

El lanzamiento de su álbum debut “Desvelado” en 1995 marcó un hito significativo, catapultándolo a la fama. El sencillo que lleva el mismo nombre del álbum, “Desvelado”, se convirtió en un éxito inmediato, no solo en Estados Unidos, sino también en México, país que ha abrazado su música con entusiasmo. La voz distintiva de Pulido y su habilidad para fusionar el norteño con ritmos country y pop han definido su estilo y lo han diferenciado dentro del género.

A lo largo de su carrera, Bobby Pulido ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, destacando no solo su talento como cantante sino también su habilidad como compositor. Con un amplio repertorio que incluye éxitos como “Le pediré”, “Se Murió de Amor” y “Llegaste a Mi Vida”, Pulido continúa siendo una figura relevante en la música, llevando su herencia Tejana a nuevos niveles de reconocimiento.

Al grado de que le valió para ser uno de los artistas invitados al Tecate Pal´ Norte en su edición 2024, donde subió al escenario el pasado sábado 30 de marzo para tener una gran aceptación por parte del público que cada vez es más diversificado en este festival importante.

Bobby Pulido (bobbypulido43¿25/Instagram)

Sin embargo, recientemente el cantante estuvo bajo la mirada de los reflectores y no gracias a hechos relacionados con su trayectoria artística , sino que estuvo envuelto en una serie de rumores que apuntaban al hecho de que presuntamente él había mantenido una relación amorosa con el conductor de noticias Javier Alatorre.

En un breve encuentro con los medios de comunicación que el intérprete de Desvelado tuvo tras la finalización de su participación en el festival Pal Norte fue que aprovechó para responder ante todos los señalamientos que surgieron, principalmente en las redes sociales, sobre su supuesto amorío.

Pero qué fue lo que comentó. De acuerdo con las palabras de Bobby Pulido, fue informado por medio de su representante que habían surgido rumores de que tuvo una historia de amor con el presentador de noticias.

Alatorre fue señalado de un romance con Bobby Pulido. (Instagram)

Lo que respondió Bobby Pulido es que no sabía quién era el conductor de televisión hasta ese momento, asimismo se mostró sumamente molesto por lo que “se dijo de él” pues es un hombre casado con una esposa que lo tiene “felizmente enamorado”, además de tener hijos, mencionó.

“Yo no me había enterado, no sé quien es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos. Mi RP me dijo de esto, aparte me gustan las mujeres no los hombres. Ya me enteré que hay un supuesto Fernando JM, que es el que filtró todo porque andaba muy aburrido... tengo hijos, y esos hijos tienen amigos y creen. La gente cree y no se vale“,. mencionó.

Asimismo especificó que no le afectaba lo que dijeran de él, pero lamentablemente la gente cree todo lo que escucha.

Bobby Pulido ofrece recompensa por la identidad de la persona que inició rumor de romance con Alatorre

Bobby Pulido, en el mismo encuentro con la prensa, especificó que ofrecerá una recompensa en dinero a quien le ayude a dar con la identidad de la persona que inició el rumor de un romance con Alatorre, esto con el fin de iniciar una demanda en su contra por difamación, asegurando que “se va a arrepentir”.