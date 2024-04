Lucerito Mijares pidió parar comparaciones con Ángela Aguilar: “Ya estoy harta”

Lucerito Mijares y Angela Aguilar han sido comparadas en tanto que son hijas de famosos (Foto: Instagram)

En el mundo del espectáculo, es común que surjan rumores sobre supuestas rivalidades entre figuras públicas, especialmente cuando estas comparten el mismo campo profesional. Lucerito Mijares y Ángela Aguilar, hijas de reconocidos intérpretes de la música en México y emergentes talentos en la industria, se han visto envueltas en este tipo de especulaciones.

Ambas jóvenes, a pesar de transitar por diferentes géneros musicales, han demostrado una madurez notable al enfrentar y desmentir cualquier señalamiento sobre una supuesta enemistad entre ellas.

Lucerito, hija de Manuel Mijares y Lucero, en una reciente entrevista difundida por el canal de YouTube Qué buen chisme, expresó su hartazgo y molestia ante los constantes rumores sobre la rivalidad con Aguilar, así como por las supuestas comparaciones entre ambas.

“Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad”, afirmó la joven cantante, quien también declaró no conocer personalmente a Ángela pero mostró su interés y admiración por ella. “Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto... Hay que apoyarnos unas a otras”, explicó Lucerito, evidenciando un espíritu de colaboración y respeto mutuo.

A sus 18 años, Lucero Mijares debutó en el teatro musical como "Dorothy" (Foto: Instagram)

“Yo también la admiro muchísimo, también ya estoy harta de que los medios estén inventado esta rivalidad. Yo no la conozco... hay que darle duro a nuestras compañeras, apoyarlas mucho. Yo la amo, ya para siempre, ojalá la pueda conocer muy pronto”, dijo Lucero Mijares.

Angela Aguilar busca que terminen las “rivalidades” inventadas por los medios de comunicación

Por otro lado, Ángela Aguilar no se ha quedado atrás en cuanto a expresar su posición sobre el tema.

En otra intervención, la intérprete de Qué agonía calificó estos rumores de “babosadas” y criticó duramente la tendencia de los medios a fomentar rivalidades entre mujeres en la industria.

Angela también ha sido comparada con su prima Majo Aguilar. Las dos cantantes confirmaron que tienen una buena relación como familia y no una rivalidad (Instagram @Angelaguilar)

“A mí lo que más me choca, lo que más me da coraje es que los medios quieren poner a las mujeres en rivalidades, quieren sacar notas negativas hacía ellas”, señaló Aguilar, mostrando su descontento con estas prácticas periodísticas.

Ángela también reconoció el talento de Lucerito, destacando que sigue con éxito los pasos de sus padres, algo que ella misma ha experimentado en su trayectoria.

“Son una babosada, la verdad no he conocido a la peque, he visto que canta increíble, veo que ha seguido los pasos de sus papás que yo admiro muchísimo. Les gusta inventar las cosas, yo ni siquiera la he conocido”, añadió.

Este intercambio de declaraciones pone de manifiesto no sólo la madurez y profesionalismo de ambas jóvenes artistas, sino también su deseo de transformar y mejorar el ambiente en el que se desarrollan sus carreras.

De la mano de su papá, Angela ha cimentado una carrera en el regional mexicano (Foto: Instagram: @angela_aguilar_)

La industria musical, como cualquier otro ámbito profesional, se beneficia enormemente de la solidaridad y el apoyo mutuo, especialmente entre figuras emergentes que buscan dejar su propia huella en el mundo del arte.

La situación entre Lucerito Mijares y Ángela Aguilar ejemplifica un cambio de paradigma donde, en lugar de competir, las nuevas generaciones buscan formas de colaboración y apoyo mutuo.

Es evidente que ambas artistas comparten una visión de respeto y admiración mutua, dejando atrás los estereotipos y expectativas impuestos por medios y seguidores.