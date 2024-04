Muere el papá del rapero Alemán; así lo despide con emotivo mensaje: “Mi familia me necesita”

Alemán refleja sobre el fuerte impacto de la pérdida en su vida personal y profesional (mxalemanmx)

El rapero mexicano Alemán anunció mediante sus redes sociales el fallecimiento de su padre, Raúl; aunque no se han especificado las causas de su muerte, el artista de 34 años, Erick Raúl Alemán Ramírez, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su padre. A través de las redes sociales, el intérprete de “El Rucón” compartió un conmovedor mensaje dedicado a su progenitor.

“Siempre te amaré Raúl y seguiré tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste el respeto, amor y trabajo pero sobre todo a no dejarme vencer por la vida y así será. Te voy a extrañar hasta volvernos a ver, Dios bendiga tu camino hacia la gloria”, expresó Alemán.

A las 20:35 horas del mencionado domingo, se confirmó el fallecimiento de Raúl, hecho que el rapero conmemoró con un video en sus redes sociales donde le daba un fuerte abrazo, mostrando la importancia de su figura paterna en su vida y carrera.

“Siempre te amaré Raúl y seguiré tu legado”, expresa Alemán. Crédito: Alemán.

La despedida de Alemán a su padre

Alemán también reflexionó sobre el impacto de esta pérdida en su vida personal y profesional, indicando que es un momento de cambio. “Ustedes saben lo importante que fue mi papá para mí y mi carrera, este es un golpe muy fuerte y creo que llegó el momento de hacer un gran cambio en mi vida, mi familia me necesita más que nunca, nos vemos luego. Los amo, y te veo del otro lado Ruli”, agregó.

Además, el rapero hizo un llamado a sus seguidores a valorar y expresar su cariño hacia sus padres, subrayando la importancia de la familia y la superación de conflictos. “Abracen mucho a sus papás plebes que nada es para siempre, dejen atrás rencores y malos entendidos que siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos. Regresaré más fuerte que nunca”.

El rapero comparte un emotivo mensaje para despedirse de su progenitor. Crédito: Alemán, Facebook.

Originario de Cabo San Lucas, Baja California, Erick Raúl Alemán Ramírez ha marcado su presencia en la escena musical desde el lanzamiento de su álbum debut en 2014 “Pase de abordar”.

Alemán no solo ha conseguido un sólido seguimiento en plataformas digitales, con 4.9 millones de seguidores en Instagram y más de 6.6 millones de suscriptores en YouTube, sino que también ha acumulado más de dos mil millones de visualizaciones, estableciéndose como uno de los exponentes más destacados del rap en español.