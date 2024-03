¿Quién es Ivette Camacho, novia de Luis R. Conriquez que habría sido agredida por la exesposa del cantante?

(Instagram: @luisrconriquezoficial // @ivettejca)

El intérprete de regional mexicano, Luis R. Conriquez, está envuelto en controversia una vez más. En esta ocasión, la controversia no está relacionada con sus corridos, sino con un triángulo amoroso entre él, su expareja y su nueva novia. Los tres protagonizaron un fuerte enfrentamiento hace unas horas que terminó en golpes, varias lesiones y una denuncia ante el Ministerio Público.

Después de que el cantante arremetió en contra de la madre de sus dos hijos, Karen Caro, por interrumpir sus vacaciones de Semana Santa y agredirlo físicamente junto otras mujeres, ella se defendió de los señalamientos en su contra a través de historias de Instagram.

Entre dimes y diretes, apareció la nueva novia del intérprete, Ivette Camacho, en la misma plataforma para contar su versión de los hechos y mostrar una fotografía como prueba de la agresión física que sufrió, pues el grupo de mujeres también se lanzó contra ella.

El cantante apareció con golpes en el rostro. (Instagram: @luisrconriquezoficial)

“Ayer comenzaban mis vacaciones junto con mi pareja. Rentamos una casa, llegamos y después salimos a dar un paseo volvimos y decidimos descansar un rato. Acto seguido, pasan cinco minutos (a lo mucho) cuando escuchamos ruidos en el balcón del cuarto. Cabe recalcar que podías acceder al balcón de la habitación mediante unas escaleras que estaban por la parte de enfrente de la casa”, comenzó.

“Tres mujeres accedieron por ahí (hay un video de las cámaras de seguridad) y después se metieron a nuestra habitación, en donde llevaban celulares grabando y al mismo tiempo las tres mujeres se me echaron encima. Mi pareja procede a quitarlas de mí, pero una de ellas me tenía agarrada del brazo mientras me grababa y la expareja de mi novio le decía a la mujer que me estaba tomando: ‘Haz lo que te dije’ (dando a entender que todo estaba planeado”, continuó.

Según Ivette, las mujeres entraron por la fuerza a una casa que rentó junto a Luis R. Conriquez con la única intención de golpearla.

Luis R. Conriquez junto a su expareja y sus dos hijos en común. (Instagram: @luisrconriquezoficial)

“En eso, yo me safe y salí corriendo de la habitación, mientras que todas se quedaron agrediendo física y verbalmente a mi pareja; después llegó la mamá, siendo un total de cuatro mujeres. Lo grabaron mientras lo golpeaban con distintos objetos. La presa era yo, no él. La casa fue rentada por nosotros (hay prueba de) y yo en ningún momento fue a un hospital ni trasladada ni atendida por nadie ni llegaron los paramédicos”, agregó.

Tras lo sucedido no sólo levantó una denuncia en contra de las mujeres en cuestión, también desmintió un supuesto embarazo.

¿Quién es Ivette Camacho, la nueva novia de Luis R. Conriquez?

Se desconoce mucha información personal sobre la nueva novia del cantante, sin embargo, gracias a sus redes sociales se sabe que cuenta con 276 mil seguidores en Instagram, tiene 24 años de edad y en los últimos meses ha trabajado en construir su imagen como influencer.