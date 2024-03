¿Hubo un triángulo amoroso entre Carlos Rivera, Yahir y su hijo Tristán? Fuerte rumor desata las redes sociales

Por redes sociales se desató un rumor amoroso que involucra a los tres Foto: Cuartoscuro IG/tristan_gss

Las redes sociales por lo general transportan las noticias de manera veloz y eficaz, sin embargo, también son el espacio por el cual los rumores crecen con una proliferación mayúscula. Tal es el caso de un supuesto triángulo amoroso que involucra a dos famosos cantantes y al hijo de uno de ellos. Una conversación que pora ahora domina los espacios de debate virtual.

Según las redes sociales, el cantante mexicano Carlos Rivera habría sostenido una relación sentimental y encuentros íntimos con Yahir, otro ex participante de La Academia.

Este rumor llega luego de que durante varios años se haya puesto en entredicho la sexualidad verdadera de Carlos Rivera. Al cantante de Tlaxcala constantemente se le ha acusado de tener realmente preferencias sexuales hacia su mismo género, algo que ha negado en varias ocasiones.

Sin embargo, los detalles de esta nueva narrativa, afirman que Rivera y Yahir sostuvieron una relación. Algo que terminó de manera sumamente inesperada por el involucramiento de una tercera persona.

¿Por que habría terminado la relación de Carlos Rivera y Yahir?

Carlos Rivera, durante su actuación en el Teatro Romano de Mérida.. Carlos Rivera ha ofrecido este pasado viernes un concierto "muy esperado" en el Teatro Romano de Mérida en el que realizó un repaso por toda su trayectoria, con mucho folclore mexicano y un tema inédito, 'Para ti'.

De acuerdo con el rumor difundido en redes sociales, Cynthia Rodríguez le puso un ultimátum a Carlos Rivera para que terminara su relación con Yahir ya que ella no pensaba convertirse en la burla mediática de nadie.

Sin embargo, la verdadera razón detrás de su rompimiento fue porque Carlos Rivera también se involucró con el hijo de Yahir, Tristán. Supuestamente habría sostenido encuentros íntimos con éste último y cuando su padre los descubrió, se molestó muchísimo.

Yahir habría terminado para siempre su relación con Carlos Rivera y le prohibió que volviera acercarse a su hijo. Desde entonces jamás volvieron a verse.

De hecho, la narrativa de este rumor menciona que ésta es la verdadera razón por la que Yahir no acudió al bautizo del hijo de Carlos Rivera, un evento magnánimo al que acudió gran parte de la farándula mexicana.

Incluso muchos de los invitados y cercanos a Rivera, se extrañaron de que el cantante de La Academia no estuviera presente, siendo que ambos han expresado desde siempre, sobre la gran amistad que comparten.

Las redes reaccionan impactadas

Si bien todo lo anterior no tiene un sustento auténtico, ni declaraciones de los involucrados, en redes sociales se ha propagado con mucha rapidez y la creencia de muchas personas de que se debe tratar de una situación totalmente verdadera.

“Claramente, ni la rosa de Guadalupe se atrevió a tanto y la fuente es de los deseos”, “Ala q está fuerte el chisme”, “Cynthia también no tiene vergüenza, no quiere ser la burla de todos y se aferró a un gay”, “Si el Carlos se ve bien hermana escondida” y “Que chismesote, lo peor es que no tengo dudas”, fueron algunos comentarios.