Esta es la canción que tiene el mismo efecto relajante que los ansiolíticos, según la ciencia

La música siempre ha demostrado tener un impacto importante en las emociones (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin duda no es necesario un estudio científico que nos diga que la música tiene un efecto terapéutico debido a que no existe persona que no tenga una canción, grupo o estilo musical que lo haga sentir mejor al escucharlo.

Sin embargo, es por esta razón que la ciencia ha dedicado importantes estudios a analizar el impacto de la música en las emociones y en la salud mental.

Y uno de ellos analizó el impacto de una canción en particular, tras lo cual un grupo de neurocientíficos calificó a la balada como “la más relajante del mundo” debido a que su impactó demostró ser tan potente que incluso fue comparando con los efectos relajantes causados por los ansiolíticos.

En estudio fue realizado por la Universidad de Pensilvania y consistió en dividir a dos grupos de pacientes para analizar sus respuestas cerebrales durante el proceso de anestesia local previo a una intervención quirúrgica.

Al primer grupo se le administró midazolam, un ansiolítico del tipo benzodiazepina, mientras que el segundo escuchó durante tres minutos la canción “Weightless” de Marconi Union.

El impacto de la música en el cerebro ha sido ampliamente estudiado por la ciencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Fue así que se encontró que la canción redujo la ansiedad en un 65 por ciento y los niveles fisiológicos habituales en reposo, en un 53 por ciento; lo interesante de la investigación fue que dichos resultados son porcentajes muy similares a los que se obtuvieron con el uso del ansiolítico.

Mindlab International, entidad que llevó a cabo el estudio, señaló que Weightless superó en efectividad a otras piezas musicales que han sido evaluadas hasta la fecha para medir su efectividad para reducir la ansiedad. El estudio fue publicado en el BMJ Journal.

El grupo británico Marconi Union compuso la canción Weightless en 2012 con el objetivo específico de disminuir la ansiedad, la presión arterial y la frecuencia cardíaca de quienes la escuchan. Para asegurar el éxito de la canción en el cumplimiento de estos objetivos, el grupo integró diversas teorías científicas y colaboró con terapeutas durante el proceso de grabación.

La pieza musical se caracteriza por sus placenteras melodías de sintetizador, acompañadas de fragmentos instrumentales de piano, guitarra y samples electrónicos que emulan sonidos de la naturaleza y ha demostrado ser tan eficaz en inducir relajación que incluso se advierte sobre el riesgo de escucharla al conducir.

De acuerdo con un entrevista del periódico británico The Independent a Richard Talbot, integrante de Marconi Union, en el momento de lanzamiento de la canción el músico declaró: “Ha sido una experiencia fascinante colaborar con terapeutas para entender cómo y por qué determinados sonidos influyen en el estado emocional de las personas. Siempre he creído en el poder de la música”.

Esta es la canción con efecto relajante similar a los ansiolíticos segùn la ciencia Crédito: Youtube The Ambient Zone

Cuál es la canción que más genera felicidad según la ciencia

Por su puesto que este no es el único estudio que se ha realizado sobre el efecto que tiene la música en la personas pues en otro investigación conducida por Michael Bonshor, psicólogo y profesor en la Universidad de Sheffield, se exploró la relación entre los gustos musicales de las personas y las emociones provocadas por distintas canciones.

Bonshor, quien es un experto en psicología de la música y ha investigado ampliamente sobre cómo esta afecta el bienestar de las personas en el Reino Unido, encontró que un tema musical era frecuentemente mencionado por los participantes como una fuente significativa de felicidad.

La canción identificada con este distintivo honor fue “Good Vibrations” de The Beach Boys, un éxito lanzado en 1966 y creado bajo la autoría y producción de Brian Wilson.

La música nos ayuda a experimentar felicidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Adicionalmente al estudio previamente mencionado, en 2013 el Instituto de Neurociencia y Música de la Universidad McGill en Canadá llevó a cabo una investigación similar que combinó el análisis de música con encuestas para identificar las canciones que generaban mayor felicidad entre los oyentes. En esta ocasión, la canción que sobresalió fue Don’t Stop Me Now de Queen.

Del mismo modo, investigaciones realizadas en distintos países han señalado a otras melodías como generadoras de felicidad. Entre estas se encuentran Uptown Girl de Billy Joel y YMCA de Village People, destacando así la diversidad de canciones capaces de elevar el ánimo de las personas alrededor del mundo.