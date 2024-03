Cuál será el legado de AMLO tras abandonar la presidencia de México

El presidente López Obrador compartió cuál cree que sea su legado en México tras concluir su sexenio Credito: Cuartoscuro

Cerca de que concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido dos entrevistas a medios de comunicación de otros países para hablar sobre su trayectoria y estos últimos cinco años de su administración.

En la más reciente entrevista que ofreció López Obrador fue al programa 60 minutes, de la CBS. Entre los temas que trató el mandatario federal fue la crisis migratoria entre México y Estados Unidos, la producción de fentanilo, la violencia en México y respondió a cuál cree que va ser su legado después de su mandato.

“¿Cuál cree usted que sea su legado?”, cuestionó la periodista de la CBS.

“El que me recuerden con el cariño que yo le tengo al pueblo de México, que me recuerden con mucho cariño, que puedan aplicarse un fragmento de que escribió para una obra de teatro José Martín, el cual “Amor con amor se paga””, dijo el presidente López Obrador.

AMLO habla sobre cuál espera que sea su legado en México tras concluir su sexenio; el mandatario ha dicho no se jubila y vivirá en su rancho 'La Chingada'. Crédito: @lopezobrador / YouTube

Cuáles son los planes de AMLO después de su gobierno

El presidente ha mencionado en múltiples ocasiones cuál será su futuro después de entregar la banda presidencial a la próxima presidenta de México. Entre uno de los últimos hechos para despedirse del poder y la vida política, como lo ha prometido, escribió un libro al que tituló “¡GRACIAS!”.

En el libro que salió a la luz el pasado mes de febrero, el presidente hace un recuento de sus logros y aquellos hechos históricos que marcaron su trayectoria, desde el supuesto robo en las elecciones presidenciales que participó y sus constantes críticas contra los expresidentes de México.

Portada del libreo del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aparecen militantes y simpatizantes a Morena, quienes rodean al mandatario durante su recorrido al Zócalo capitalino (Gracias/Planeta)

Sin embargo, otro de los escenarios que ha planteado el titular del Ejecutivo es que después de entregar la banda presidencial se jubilará y se alejará de la vida pública del país, aunque no saldrá del país.

De acuerdo con lo dicho por el presidente, al terminar su sexenio se irá a ‘La Chingada’, como se llama su rancho ubicado en Palenque, Chiapas.

“Yo me voy a Palenque terminando, yo me jubilo. En septiembre del año próximo me retiro por completo de la vida política y ya no asisto a nada, ni a conferencias, ni a dar consejos, ni a ningún seminario y mucho menos acepto cargos, nada, nada”, dijo en julio de 2023 durante su conferencia de prensa.