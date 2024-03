Con memes revientan a Memo Ochoa por la derrota en el México vs Estados Unidos de la Concacaf Nations League

Con memes la afición reventó a Memo Ochoa por la derrota 0 - 2 en el México vs EEUU en Nations League Concacaf (AP Foto/Julio Cortez// Captura X)

Una vez más, la selección mexicana perdió ante su similar de Estados Unidos en una final, el trofeo de la Concacaf Nations League se lo llevó el conjunto de las barras y las estrellas luego de un marcador 0 - 2. Con ello, el público volvió a mostrar su descontento con el Tri.

Las anotaciones cayeron antes del minuto 70, por lo que se complicó el panorama para los dirigidos por Jaime Lozano.

Pero, el jugador que más se llevó las críticas fue Guillermo Ochoa, ya que entre el público cada que hay una derrota de este tipo lo señalan como el mayor responsable del resultado.

La afición explotó en contra de Memo Ochoa con memes en redes sociales (Captura X)

Fue por medio de redes sociales que el público empezó a explotar en contra de Memo Ochoa por su actuación a lo largo del partido. Aunque tuvo acciones de relevancia, con el segundo gol fue ampliamente criticado.

Y es que, debido a que Giovanni Reyna encontró el espacio para cobrar el segundo tanto, incluso se acomodó para tener un disparo más certero, los seguidores del equipo azteca lamentaron la nula acción del arquero del Salernitana para evitar el gol.

Ochoa se quedó inmóvil ante el potente disparo de Reyna, por lo que en redes sociales no perdonaron esa acción. De inmediato empezaron viralizar una serie de críticas en contra del desempeño de Paco Memo.

La afición explotó en contra de Memo Ochoa con memes en redes sociales (Captura X)

“Malagón viendo el gol de Adams sabiendo que por fin van a mandar a la ve****a a Ochoa”, “Con Ochoa en Europa no nos golean. No hombre, estamos bárbaros. Por eso a la selección le va medianamente mejor cuando juega con locales”, “no entiendo porqué juega Ochoa, no hace ninguna diferencia!”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Y es que, la confianza que tiene Ochoa en la titularidad de cada competencia ha desatado el enojo del público, ya que no es la primera vez que suceden este tipo de escenarios. Fue por ello que la afición siguió compartiendo críticas y memes.

La afición explotó en contra de Memo Ochoa con memes en redes sociales (Captura X)

Malagón viendo el gol de Adams sabiendo que por fin van a mandar a la verga a Ochoa. pic.twitter.com/0SqKz4lWMu — ezra miller (@alexrglz) March 25, 2024

“Prefirieron correr a Diego Cocca que mandar alv a todos los que tienen secuestrada a la selección, seguirá Memo Ochoa como portero de la selección. Seguirán las divas. Que ha hecho el Jimmy para estar ahí?”, explicaron.

Dedican grito homofóbico a Memo Ochoa

Luego de que dedicaron grito homofóbico al rival, la afición explotó y también le dedicó el grito homofóbico. Detuvieron el partido en dos ocasiones.