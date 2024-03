Charli XCX anuncia show en la CDMX: fecha, boletos y todo lo que debes saber

Charly XCX se presentará en la CDMX Foto: Cuartoscuro

Los conciertos en la Ciudad de México (CDMX) no se detienen, pues en los últimos meses muchos artistas han estado anunciando fechas para presentarse, y quien recientemente anunció que dará un concierto en la capital fue Charli XCX.

A lo largo de su carrera Charli XCX ha tenido una gran variedad de éxitos musicales, como lo son Boom Clap, Break the Rules, Good Ones, Unlock It, Speed Drive, 1999, Beg for You y Von Dutch.

Muchas de las canciones antes mencionadas se han posicionado en el gusto de las personas, es por ello que la artista británica volverá a México con su gira BRAT 2024 para deleitar a todos sus fanáticos.

Charli XCX presentará su gira BRAT 2024 (Especial)

¿Cuándo y dónde será la presentación de Charli XCX en CDMX?

La cantante anunció que la fecha en la que se presentará en México será el próximo miércoles 19 de junio de 2024.

El lugar en el que sus fanáticos podrán ir a disfrutar de sus éxitos será el LooLoo Studio, sitio que se ubica en la calle Londres, número 195, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Es importante destacar que el show que ofrecerá la cantante no será como los que normalmente ofrece, pues en realidad lo que sucederá es que la artistas armará un DJ set llamado Partygirl.

Charli XCX anunció diferentes fechas y una es para México Créditos: (Instagram/charly_xcx)

Boletos para ver a Charli XCX en la CDMX

Una noticia que puede ser desilusionante para los seguidores de la británica es que los boletos para poder disfrutar del show se agotaron desde el anuncio del espectáculo en las redes sociales de OCESA.

Sin embargo, todavía existe la posibilidad de acudir a este evento, pues se habilitó una lista de espera para los verdaderos fans de la intérprete de I Love It. Lo único que se tiene que hacer es seleccionar la cantidad de boletos que se quieren adquirir, así como ingresar el nombre completo y correo electrónico, con ello, en caso de que se habiliten nuevos accesos, se enviará un mail para avisar de la disponibilidad.

Cancelaron concierto de Charli XCX en 2020 en la CDMX

Charli XCX se iba a presentar en el 2020 en El Plaza Condesa de la Ciudad de México; sin embargo, a consecuencia de la pandemia que se vivió en aquel año por el COVID-19, se canceló el concierto.

Charli XCX canceló concierto en México por el COVID-19 en 2020 (Chule Valerga)

“En función de la situación actual derivada del Covid-19, OCESA anuncia que el concierto de la compositora y cantante británica Charli XCX que estaba confirmado para el 21 de octubre en el Plaza Condesa ha sido cancelado”, anunció El Plaza Condesa en sus redes sociales.

La razón por la que la cantante se iba a presentar en la CDMX era para promocionar lo que en aquel momento era su más reciente álbum que lleva por nombre LP Charli.

Cuando se dio a conocer la noticia de que el show se había cancelado, el recinto aseguró que por cuestiones de salud y seguridad no se llevaría a cabo el concierto.

“Lamentablemente no fue posible reprogramar este show. La salud y seguridad de nuestro público sigue siendo nuestra prioridad. Ocesa y Charli XCX ofrecen sus más sinceras disculpas por el cambio de planes y agradecen la solidaridad de sus seguidores y socios comerciales”, se compartió en redes sociales.