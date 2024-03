Este es el grado de estudios de Ramiro Delgado, exintegrante de Bronco que busca una diputación con Movimiento Ciudadano

Ramiro Delgado busca una diputación por el Distrito 16 en Apodaca Crédito: FB/Ramiro Delgado

Ramiro Delgado se convirtió en uno de los integrantes más importantes de Bronco, una agrupación que al inicio se hacía llamar Los Broncos de Apodaca, sin embargo, el acordeonista actualmente está buscando una diputación de la mano de Movimiento Ciudadano (MC).

Antes de interesarse por la política, el famoso dejó Bronco en 2019 y decidió continuar como solista, se sabe que el motivo de esta separación fueron supuestas traiciones y malos tratos por parte del vocalista Lupe Esparza.

Si bien su talento musical es innegable y lo fue perfeccionando durante cuatro décadas, Ramiro Delgado no está entre los músicos que aprendieron todo de forma empírica, ya que estudió en Rec Música, Centro de Estudios Musicales incorporado a la SEP.

Algunas de las carreras que ofrece este centro de estudios son Licenciatura en Autogestión e Interpretación Musical, Licenciatura en Producción Musical y Licenciatura en Ingeniería en Audio.

Esta información está indicada el perfil de Facebook del ex músico de Bronco, pero se desconoce si ha tenido otra formación académica, sobre todo aún no se sabe si cursó algún curso relacionado a la Administración Pública rumbo a la diputación que busca por el Distrito 16 en Apodaca, en Nuevo León.

Se sabe que el músico obtuvo su registro como candidato a dicha diputación de la mano de Movimiento Ciudadano recientemente.

Por qué Ramiro Delgado dejó Bronco

A pesar de que Ramiro Delgado es miembro fundador de Bronco, llegó un punto en su trayectoria en que se sintió pagado de forma injusta. La agrupación cobraba más de un millón de pesos en cada presentación, pero él recibía una baja cantidad de dinero.

Además, se sabe que vivía con dolores de espalda y problemas de presión arterial, por lo que decidió alejarse de la agrupación con la que encontró el éxito en los años noventa.

“Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó”, explicó sobre Lupe Esparza en el programa Hoy.

Por su parte, Lupe Esparza aseguró dos años después que hubo una verdadera razón para la ruptura, ya que supuestamente Ramiro Delgado había asegurado que se retiraría de la música, lo cual habría sido un engaño para irse de Bronco, ya que en realidad hizo su camino como solista.

“No resultó lo que él nos afirmó al principio, de que casi llorando a grito abierto conmigo, abrazándome, diciéndome que él dejaba la música (...) resulta que sale con su música él, lo cual me parece muy bien, pero era muy fácil que nos lo dijera”, mencionó para Sal y Pimienta de Univisión.