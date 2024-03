Así fue la fuerte discusión entre Lilly Téllez, Kenia López Rabadán y Rocío Abreu en el Senado | VIDEO

Las senadoras se enfrascaron en una serie de acusaciones durante la sesión del 20 de marzo (Cuartoscuro)

Nuevamente Kenia López Rabadán y Lilly Téllez, senadoras del Partido Acción Nacional (PAN), así como la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Abreu, se enfrascaron en una fuerte discusión durante el debate por la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.

El momento ocurrió durante la sesión del miércoles 20 de marzo cuando la política sonorense se refirió a la morenista como “una senadora corrupta de pelo chino”, aunque no mencionó su nombre, pero mencionó el escándalo de los sobres amarillos en Campeche en donde se le acusó de corrupción a la integrante de la Cuarta Transformación.

“Tu compañera mujer, operadora de los moches de Rocío Nahle, que recibe dinero en efectivo y está acusada como tú de acoso sexual, esa de pelo chino de Campeche, esa es mujer, se supone, pero vaya que es una mala e indecente mujer. No echen todo en el mismo saco, ustedes y nosotros, aunque seamos mujeres, somos muy diferentes, bola de corruptas”

Las senadoras se enfrascaron en un pleito (Crédito: Canal del Congreso)

Tras dichas alusiones personales, Abreu pidió la palabra a la Mesa Directiva del Senado de la República para defenderse y se refirió a la panista como “una persona que está mal de sus facultades mentales”, además de que señaló un posible abuso de drogas.

“De verdad que el tema de las anfetaminas genera un daño en la salud mental. Las drogas destruyen”

Asimismo, señaló a Telléz por nunca haber ganado una elección y también la señaló por presuntos actos de corrupción y de extorsión, pues indicó que ésta no habría de hacer público el dinero que dice donar en la entidad que representa. Al finalizar, la llamó Lady Ambulancia.

“Además, es una mujer que no tiene ni moral, al final de cuentas ni en su pueblo la quiere porque no sabe para qué es senadora, esa persona que no sabe hablar (más) que puras estupideces porque no tiene la capacidad de leer, es una ignorante cualquiera”, puntualizó.

No es la primera vez que se enfrentan en el Senado (Canal del Congreso)

Sin embargo, la bronca estalló cuando la senadora llamó “tamaleras” y “verduleras” tanto a Téllez y a Kenia López Rabadán: “Las agresoras, las tamaleras ahora vienen a darnos clases a nosotros, si alguien son unas verduleras y las hemos escuchado es aquí a las dos señoras que se toman en cuenta y se sienten aludidas es su problema”.

Esas palabras causaron molestia en las panistas, quienes pidieron respeto para las mujeres que se dedican al comercio de verduras o de tamales, por lo que calificaron de “despectivo” el comentario.

“Está muy mal que la senadora de Campeche use el término tamaleras como algo despectivo. Las señoras que venden tamales merecen respeto, las señoras que venden tamales en México no reciben sobres amarillos con efectivo de dudosa procedencia ni se andan gastando el dinero, como esa”, respondió Lilly Téllez.

Para finalizar, Abreu aseguró que nunca les quiso decir “tamaleras” a las panistas, sino que quería decir “arrabaleras”.