Salinas Pliego explota contra gobierno de AMLO: “El SAT se ha dedicado a extorsionar a empresarios” | VIDEO

El empresario dijo que con la toma del campo de golf de Huatulco, el gobierno afectó al turismo del lugar. (Impresión de video)

Por medio de redes sociales, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego compartió un video en el que habló sobre la toma del campo de Golf de Huatulco y sobre sus supuestos adeudos que tienen sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El primer tema del que habló el magnate, quien es considerado la tercera persona más rica de México, fueron las acusaciones de parte de su “amigo” el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad muy alta de impuestos.

Salinas Pliego negó que esto fuera cierto, y dijo que pagan muchísimo. “Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos, y mis empresas también lo hacen”, señaló. “Grupo Salinas paga, y paga muchísimo”, expresó.

En un segundo tema, el magnate dijo que el SAT se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. “Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen: bueno, pero si me pagas la mitad te la perdono, y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”, dijo.

Por medio de un video, el empresario acusó que el SAT busca extorsionar a los empresarios. Crédito: X @RicardoBSalinas

Señaló que esperaba que el Gobierno de AMLO actuara de manera imparcial y que deje que el Poder Judicial decida quién tiene la razón. Sin embargo, dijo no estar tan seguro de que así sería, pues el uso faccioso del poder es algo que se le daba, sobre todo, a un grupo pequeño de radicales, liderados por Jesús Ramírez Cuevas, vocero de AMLO, y otras personas. Dijo que él era inmune a las críticas, “y sobre todo viendo de quien viene”.

Salinas aseguró que el mejor ejemplo de cómo por un berrinche actuaban de manera facciosa y arbitraria era lo que había pasado con el campo de golf de Huatulco. “Algún creativo del equipo de Ramírez, o a lo mejor él mismo, se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf de Huatulco, y al respecto ¿Qué les voy a decir? Por favor, yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco”.

Dijo que lo único que habían logrado fue quitar un atractivo turístico de Huatulco, y por ende, disminuir el flujo de turistas.

Expresó que estas eran maniobras distractoras del Gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que vive el país: la violencia, la inseguridad, el miedo, y el “olor a corrupción que está apestando mucho y en muchos lugares”.

AMLO ha dicho que el empresario tiene un adeudo con el Gobierno. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Se preguntó cómo era posible que “un día sí, un día no” aparecía gente decapitada en la calle, y la Guardia Nacional no hacía nada mas que ir a corretear a los jardineros y a los caddies del campo de golf de Huatulco.

También se cuestionó cómo era posible que al día había 80 muertos en el país y decían que la seguridad iba mejorando. “¿Cómo es posible que hay 100 mil desaparecidos y las burócratas de Gobernación, la secretaria (Luisa María) Alcalde se dedica a dar explicaciones ridículas sobre por qué las cifras están mal? ¿Cómo es posible que la obligación número uno del Estado es proporcionarle seguridad, justicia y tranquilidad a sus ciudadanos se la pasen por el arco del triunfo de esta manera?”. Dijo no entender esto.

Señaló que aunque AMLO era un hombre honesto, a su alrededor no había gente honesta. Se preguntó cómo era posible que dijeran a la población que repartirían 500 mil millones de pesos entre los “viejitos” de México pero no rindan cuentas persona por persona cuánto recibieron. Expresó que no era por desconfiar, pero con que se robaran el 10% de los 500 mil millones, son 50 mil millones robados.

“A mí me están acusando en distintos montos de 25 mil, de 30 mil, de 60 mil, de impuestos omitidos, nada más que, en primera, no los omití, y en segundo, yo los generé, y en cambio, en un solo año se pueden haber robado más de 50 mil millones sus empleados, ¿Y usted no hace nada Presidente? Y déjeme decirle también otra cosa, huele muy mal que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos, como el AIFA, como la refinería y el Tren Maya”.

Dijo a AMLO que tenía la obligación de rendir cuentas y pidió que no esconda las cuentas. Pidió a los ciudadanos no dejar que otros decidan por ellos, y que el próximo 2 de junio salieran a votar y escoger “al menos peor”.