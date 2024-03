Esta es la razón por la cual se cubren los santos en Semana Santa

La razón por la cual se cubren los santos en Semana Santa Crédito:X/ @ReaccionarioMX

Con la llegada de la Semana Santa millones de feligreses se preparan para pasar una semana en oración y conmemorar el acto de Jesucristo, por lo que miles de ciudades se alistan para recibir días que son considerados de reflexión ante el sacrificio de la figura más importante de la Iglesia Católica.

Asimismo, millones de creyentes comienzan a realizar rituales que son parte de sus costumbres, por lo que algunas suelen ser especiales entre comunidades con un significado que cobre sentido para cada congregación que lo realiza, pero desafortunadamente existen personas que aún desconocen por completo este tipo de actos que se llegan a realizar días previos.

La Semana Santa es considerada como días de reflexión. crédito Colprensa

Entre algunas de las costumbres que se realizan en Semana Santa, se puede encontrar la de cubrir las imágenes de los santos con una tela morada, la cual permanece de esta forma mientras los sietes días que son considerados como santos, pero pese a que en gran parte de los católicos los realiza, son pocos quienes saben realmente su significado.

¿Por qué se cubren los santos en Semana Santa?

El acto de cubrir imágenes en Semana Santa se debe a una tradición que es llevada por la Iglesia Católica en diferentes partes de Latinoamérica, el cual tiene un significado sobre la percepción del creyente frente a los sucesos que se muestran en los siete días, por lo que se realiza de forma que no muestren una distracción y estos se puedan centrar en la pasión y sacrificio de Cristo.

De acuerdo a la misma institución eclesiástica, el cubrir los santos no es algo obligatorio, pero se ha convertido en una tradición que ha permanecido en México a lo largo del tiempo, ya que se realiza mientras se sostiene una misa para consagrar el acto frente a las diferentes imágenes religiosas que son utilizadas para otros actos.

La Iglesia Católica especificó el acto de cubrir santos crédito Colprensa

Los feligreses pueden comenzar a cubrir imágenes con una manta color morado, a partir del quinto domingo de cuaresma hasta el Sábado de Gloría, por lo que se recomienda tener precaución cuando este acto se realice, ya que algunas imágenes son de materiales delicados y se pueden fracturar con ciertos movimientos bruscos.

Además de las imágenes, en algunos estados de la república se opta por también cubrir los crucifijos con una manta y cualquier símbolo de la cruz que se tenga presente en el interior de una iglesia o de un hogar, esta acción se recomienda por las autoridades eclesiásticas que se realicen conforme a una oración conocida como “mirar el árbol de la cruz”, pero esta acción es opcional.

¿Qué pasa si no cubro las imágenes en Semana Santa?

La Iglesia Católica no ha mencionado una posible represalia en contra de los creyentes y feligreses que no realicen dicha acción, pero como se citó anteriormente esto no es obligatorio, lo que conlleva a conocer desde otra perspectiva tal situación.

En otros lugares se cobran diferentes tradiciones entorno a la Semana Santa - crédito Colprensa

La acción es considerada como una forma en la cual se cumple una penitencia, ya que se tienen que tener un duelo y respeto por la pasión de Cristo en su momento, lo que conlleva a que se tenga otro motivo por el cual se cubren las imágenes religiosas, pese a que esta acción no esta condicionada en diferentes partes del mundo.

La Semana Santa se llena de acciones que los católicos realizan, desde las representaciones de los pasajes hasta la concepción del significado de cada elemento que conforma la tradición milenaria en México, por lo que las autoridades eclesiásticas sólo recomiendan a la población en adquirir conciencia y reflexión para los actos que conlleva la acción. Así mismo, la presencia de estos eventos para los mexicanos marcan una forma de tradición que acompaña a la cultura a través de los años.