Qué fue de Ivonne e Ivette, las gemelas de ‘Chiquilladas’: una terminó en el psiquiátrico

Las gemelas formaron parte del show "Chiquilladas"

Si bien la trayectoria artística y la carrera de muchos famosos inicia cuando eran niños y finaliza cuando llegan a una edad avanzada, existen algunos casos donde, por diferentes contextos, toman decisiones que los alejan de los escenarios, sets de televisión y de los reflectores de la opinión pública.

Justo de esta forma ocurrió con dos de las gemelas más carismáticas que se vieron en la televisión mexicana, se trata de Ivonne e Ivette, quienes serán recordadas siempre por su participación en el programa de entretenimiento llamado “Chiquilladas”, programa donde también participaron famosos reconocidos como Anahí, Aleks Syntek y Lucero.

Pero de esto ya pasó más de tres décadas, pues el momento en el que formaron parte de este espacio de entretenimiento televisivo fue en un tiempo que abarcó los años 80 y la década de los 90. Además cabe destacar que fue su proyecto debut en televisión, un suceso sumamente destacado pues, sin saber, iniciaron su carrera artística al lado de personajes que se volverían reconocidos dentro de la esfera del espectáculo mexicano.

Ivonne e Ivette en su debut en Chiquilladas. foto: @cronica / Banqueta

Sin embargo, si bien no fue de un momento a otro, sí tuvieron complicaciones para continuar con su carrera como actrices pues una de ellas comenzó a tener algunos problemas relacionados con el estado de ánimo por lo que comenzaron a disminuirse la cantidad de apariciones que tuvieron en televisión, fuera como parte de Chiquilladas. Mucho menos como parte de otros programas

Todo esto sucedió a principios del año 2000, pero cuál fue el problema. De acuerdo con la información que trascendió fue Ivonne quien presentó un episodio fuerte de depresión lo que la llevó a solicitar ayuda con expertos en psiquiatría.

Esto las mantuvo alejadas de los escenarios por un tiempo, sin saber que ya no volverían a los mismos, sino hasta 17 años después en un episodio especial del programa de televisión de comedia llamado La Escuelita.

Ivonne e Ivette también se dedicaron a la música.

Esto fue lo que comento en una declaración Ivonne, sobre su alejamiento de los escenarios :

““De las dificultades es donde uno crece y va hacia adelante. Creo que mucha gente lo ha vivido y la única forma de sanarlo es siempre pensar positivo. No pensar las cosas que no tienes, sino en las que tienes, porque las cosas negativas son un infierno... Ivette y yo crecimos en los escenarios, entonces dejar los medios me costó mucho trabajo asimilarlo y siempre extrañas”

Ellas no sólo se dedicaron a ser actrices, sino que también tuvieron una faceta musical donde dedicaron canciones, principalmente al público infantil, e inclusive llegaron a sacar algún disco con sus temas.

Ivonne e Ivette participaron en un video de Luis Miguel

Otra de las anécdotas que puede contar Ivonne e Ivette como parte de su trayectoria artística fue que aparecieron en un video de uno de los mayores éxitos del cantante Luis Miguel. Fue en 1983 y la canción fue No Me Puedes Dejar Así, una composición musical que para muchos marca los cimientos de una exitosa carrera musical por parte de El Sol de México.