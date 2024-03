Murió Hilda Elisa Riojas, madre adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas y hermana de Diana Laura

La tía de Colosio Riojas se convirtió en su madre adoptiva tras la muerte de sus padres (Instagram/colosioriojas)

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al Senado de la República, Luis Donaldo Colosio Riojas, anunció la muerte de su tía Hilda Elisa Riojas Reyes, quien se convirtió en su madre adoptiva luego del asesinato de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta y la muerte de su madre Diana Laura Riojas.

Por medio de sus historias en Instagram, visiblemente afectado, el alcalde con licencia de Monterrey anunció el fallecimiento de su tía a los 70 años tras una ardua batalla contra el cáncer. Colosio calificó a Chiqui como una mujer a la que quiere mucho y admira, debido a que le salvó la vida en “el peor momento”.

“Se trata de mi madre, mi segunda madre, Hilda Elisa Riojas, hermana de mi mamá Diana Laura. ‘Chiqui’, como le gustaba que le dijeran, fue una persona que me enseñó siempre el ejemplo de tomar las cosas de frente, de entrarle al quite, de no rajarse, de ser perseverante, de ir echado para delante, de hacer lo necesario por tu familia”, refirió el jueves 14 de marzo.

El candidato al Senado informó de la pérdida de madre adoptiva (Crédito: Instagram/@colosioriojas)

Asimismo, recordó que su tía recibió una gran responsabilidad cuando Diana Laura murió a causa de cáncer en 1994, debido a que quedó al cuidado de él y de su hermana Mariana, dándoles así una nueva familia a los dos menores que quedaron huérfanos a temprana edad.

“El día de hoy, tras una batalla con el cáncer, ‘Chiqui’ ha partido a las estrellas”

En las historias, el político neoleonés indicó que el deceso no tenía mucho tiempo de haber ocurrido, debido a que iba saliendo de realizar los trámites correspondientes; sin embargo, aprovechó para dedicarle unas palabras y enaltecer la fortaleza de las dos mujeres que fungieron como sus madres.

“Te amo, mamá. Gracias por todo, gracias por ese ejemplo de valentía, de coraje, de fuerza. Dios sabe que hay mujeres muy fuertes en nuestra familia y tengo dos, no una, dos madres para demostrarlo. Descanse en paz”, fuero las palabras con las que concluyó el mensaje.

En 2021, Colosio dedicó estas palabras a su segunda madre (Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas)

Desde que decidió incursionar en la política, Colosio Riojas siempre reconoció a Hilda Elisa como una de las mujeres más importantes de su vida, tanto así que le dedicó un post durante la campaña que encabezó a la alcaldía de Monterrey, en Nuevo León.

“Ella es Hilda Elisa Riojas y es una de las mujeres más importantes en mi vida. Le gusta que le digan ‘Chiqui’ y es mi segunda mamá, hermana de mi madre Diana Laura. Ella me brindó un hogar, valores y una formación sólida cuando más lo necesitaba. Estoy profundamente agradecido con Dios por el amor incondicional que esta maravillosa mujer me brinda a mí y a mi familia. Gracias por no soltarme de tu mano, por contagiarme tu sonrisa y enseñarme a amar la vida”, redactó.

La adopción de los hijos Colosio Riojas

En marzo de 1994, el entonces candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Baja California, lo que provocó un escándalo en la sociedad mexicana de la época.

Tras el magnicidio, su esposa Diana Laura quedó viuda y al cuidado de los dos hijos del matrimonio —Luis Donaldo y Mariana—; sin embargo, desde la precampaña se sabía que la mujer originaria de Coahuila se encontraba enferma, debido a que se mantuvo alejada de los eventos políticos.

Diana Laura falleció de cáncer meses después del asesinato de Colosio (IG/@colosioriojas)

Poco tiempo después se supo que era cáncer lo que padecía Diana Laura; no obstante, decidió no someterse al tratamiento de quimioterapias, debido a que se encontraba embarazada de su segunda hija. En medio de su padecimiento, tuvo que enfrentar el asesinato de su esposo y la posterior investigación, por lo que creó la Fundación Colosio para encontrar justicia.

En noviembre de ese mismo año, Diana Laura falleció y sus hijos fueron adoptados por su hermana Hilda Elisa y su esposo Fernando Cantú, por lo que se trasladaron a Monterrey, Nuevo León.