Daniel Bisogno manda mensaje de voz en Ventaneando; esto dijo de su estado de salud: “No puedo subir las escaleras”

Daniel Bisogno sale del hospital tras un mes por infección pulmonar

Daniel Bisogno continúa recuperándose en su casa tras padecer complicaciones por una infección pulmonar y estar intubado varios días. Durante la tarde de este 15 de marzo, el conductor mandó un mensaje de voz a Ventaneando hablando sobre cómo se encuentra.

“Me he recuperado bastante bien para todo, todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera. Estoy ya moviéndome casi al cien, pero falta un poco, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero”, explicó.

Daniel Bisogno aprovechó este acercamiento con Pati Chapoy para agradecerle públicamente por su apoyo: “Mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero. De verdad que que te apareciste en mi vida como un ángel”.

Daniel Bisogno fue internado de emergencia en un hospital de la CDMX a principios de febrero, donde una severa infección pulmonar comprometió su salud. Durante su estancia, tuvo que ser inducido al coma. Foto: Pati Chapoy, YouTube.

De esta manera, el conductor de espectáculos dejó entrever que su jefa y compañera de ‘Ventaneando’ se ha mantenido al pendiente de su estado de salud desde que ingresó al nosocomio a principios de febrero de este 2024 y se ha mantenido en constante comunicación desde que regresó a su casa hace unos días.

Hasta el momento se desconoce cuándo regresará al programa de espectáculos, sin embargo, Pati ha hecho énfasis en varias ocasiones que su lugar permanecerá intacto sin importar cuánto tiempo pase hasta que vuelva.

Daniel Bisogno manda mensaje

El tratamiento de Bisogno continúa en casa

El presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, se encuentra actualmente recibiendo tratamiento desde casa, según informó Pati Chapoy hace unos días. Bisogno, quien estuvo hospitalizado durante tres semanas en la Ciudad de México, habría perdido alrededor de 17 kilogramos durante su estancia en un nosocomio ubicado al sur de la capital mexicana, según comentarios de Ana María Alvarado.

A tres semanas de su ingreso a un hospital de la CDMX, en Ventaneando se informó que el conductor ha tenido una evolución muy positiva. Foto: Captura de pantalla. YT.

Se ha mencionado que Bisogno estaría recibiendo atención médica especializada en su domicilio, con un equipo de médicos y enfermeras que lo atienden las 24 horas del día. El presentador habría montado un cuarto de hospital en su casa, donde seguirá recibiendo suero, oxígeno y medicamentos vía intravenosa.

Además, se ha comentado que Bisogno estaría tomando medicamentos para tratar la depresión, tras el reciente fallecimiento de su madre, Araceli Bisogno. Ana María Alvarado explicó que esta situación habría contribuido a que Bisogno se sintiera desesperado y solicitara el alta voluntaria del hospital.

A pesar de su evolución positiva, aún no se ha anunciado una fecha para el regreso de Bisogno al programa de espectáculos. Chapoy ha manifestado que el lugar de su amigo no será ocupado por nadie más y que esperan con ansias su retorno a los foros, para que pueda retomar su vida con normalidad.