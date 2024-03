Qué hacer si encuentro una chinche en mi ropa

Las chinches se pueden alojar en lugares con poca luz. (Infobae)

Con la llegada de la temporada de calor se hacen presentes diferentes plagas en el interior del hogar, por lo que es recomendable estar alerta sobre la presencia de cualquier insecto que pueda presentar algún problema en el futuro. En el caso de las chinches es todo un tema, ya que en algunas ocasiones si no se atiende a tiempo pueden ocasionar un conflicto considerable con el tiempo.

La exposición que tenemos frente a cualquier plaga es desconocida, por lo que es recomendable estar al pendiente sobre los espacios que visitamos para poder ser frente a las posibles consecuencias que podrían atraer. En el caso de los insectos como las chinches, son animales que se pueden reproducir de una manera bastante rápida, a tal punto que es difícil conocer cuantos animales de este tipo se pueden tener en casa.

El insecto de la chinche es uno de los más temidos en México, el cual suele ser considerado como un signo de mala higiene, por lo que las personas que padecen una plaga de este animalito no precisamente deben tener malas prácticas de limpieza. Asimismo, existen algunos factores externos que llevan a considerar que este tipo de plaga puede ser influenciada por los olores o los malos hábitos.

¿Qué hago si encuentro una chinche en mi ropa?

Lo primero que se debe considerar es plantearse la idea de que no es la culpa de nadie que la chinche se pueda encontrar en tu prenda, la posibilidad que una persona pueda ser portadora de este tipo de animalitos es impredecible, por lo que en ocasiones puede ser ocasionado por factores externos que no están al alcance para poder impedirlo. Es muy común que los mexicanos puedan ser víctimas de chinches, por lo que no es un tema poco desconocido.

Se recomienda que no matar a las chinches sobre la ropa, ya que puede que la sangre pueda manchar tu prenda de la sangre, la cual es algunas ocasiones es difícil de quitar, incluso con un buen jabón de lavandería.

El uso de vapor caliente puede ayudar a mantener la prenda libre e chinches. Imágenes: Imagen Ilustrativa Infobae

La picadura de este insecto muchas veces es imprescindible para quien es la víctima, por lo que es común que no se sienta la picadura.

El siguiente paso es separar la prenda en la que se encontró el animalito del resto de tu ropa, ya que si la colocas en el cesto junto con la demás puede que se lleguen a contaminar las otras, lo que puede provocar que la plaga se pueda propagar de manera más rápida.

Lo óptimo en este tipo de casos es hervir las prendas en agua caliente, ya que la altas temperaturas elimina por completo a las chinches, por lo que además no esta demás que se revisen las comisuras de la demás ropa para conocer si la plaga se ha extendido, en dado caso, es mejor planchar tus vestiduras con vapor caliente.

¿La mala higiene puede provocar plagas de chinches?

Una plaga de chinches no va de la mano con la mala higiene, ya que aunque se tengan precauciones para mantener un espacio limpio, en muchas ocasiones se puede llegar contaminar sin la necesidad de que el lugar se encuentre sucio, esto puede devenir por diferentes factores externos.

Las chinches no siempre van de la mano con la mala higiene. Foto Infobae

Los lugares en lo que se pueden alojar las chinches son comúnmente en las comisuras del colchón, detrás de los cuadros y relojes que se encuentren pegados a la pared, así como los lugares de poca luz tras comprobarse que salen a comer comúnmente de noche.

Asimismo, se presume que estos insectos siguen el olor del sudor de las personas, por lo que no está demás darse un baño antes de dormir para evitar ser víctima de las chinches, por lo que además se recomienda lavar constantemente espacios que presenten pequeños espacios.