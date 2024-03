Los MEMES de los Oscar 2024: ¿Quién se llevó el premio a lo mejor de la noche?

El look elegido por Billie Eilish para la noche hizo que miles de usuarios la compararan con Verónica Castro. Foto: @PatoAponte13, X.

Desde hace muchos años, la ceremonia de los Premios Oscar dejó de ser un evento televisivo tan solemne que solo era comentado por cinéfilos a la mañana siguiente en oficinas de trabajo. Las redes sociales democratizaron el tema y, gracias a los memes, no solo aterrizaron el evento a un nivel en el que todos lo disfrutan y entienden, sino que además se involucran. Incluso, se puede decir que los memes son un termómetro que solo registra lo más destacado de la gala organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Te puede interesar: ¿Rodrigo Prieto se llevó la estatuilla? Lista completa de los ganadores en los Premios Oscar 2024

Desde el dominio de Christopher Nolan con Oppenheimer hasta la decepción de los fans de Barbie, usuarios de X reaccionaron con memes a los momentos más destacados de la ceremonia.

A la lista de highlights que hicieron eco en redes sociales, se suma la atrevida aparición de John Cena ‘como Dios lo trajo al mundo’ para anunciar al ganador a Diseño de Vestuario. El actor y ex luchador de la WWE arrancó suspiros y risas, y motivó decenas de divertidas imágenes. Otro momento que los mexicanos hicieron propio fue el peculiar look elegido por Billie Eilish -quien se llevó la estatuilla por Mejor Canción Original- durante la gala, que hizo recordar míticos outfits que Verónica Castro popularizó hace más de una década.

Te puede interesar: Lío con Messi, el perro de moda en los Oscar: varias productoras se quejan de que su presencia adultere la votación

Mención aparte es la presentación de Ryan Gosling, quien brindó uno de los momentos más celebrados de la noche con su divertida interpretación del tema “I’m Just Ken”, calificado en X como superior a los últimos medios tiempos del Super Bowl.

La reacción del elenco de la "Sociedad de la Nieve" no pasó desapercibida en X. Foto: Captura de pantalla, X

Ryan Gosling se llevó las palmas con su interpretación en los Oscar. Foto: Captura de pantalla, X.

De acuerdo con usuarios de X, Billie Eilish se inspiró en la diva de las telenovelas para su look durante la gala. Foto: Captura de pantalla, X

Billie Eilish fue tema de conversación más allá de su look. Foto: Captura de pantalla, X.

Hasta los cinéfilos se sumaron a la tendencia. Foto: Captura de pantalla, X.

"Oppenheimer" dominó la noche, para sorpresa de nadie. Foto: Captura de pantalla, X.

John Cena se robó la noche. Foto: Captura de pantalla, X.

Muchos usuarios no podían olvidar la aparición de Jonh Cena. Foto: Captura de pantalla, X.

Los fans de "Barbie" no disfrutaron del todo los premios. Foto: Captura de pantalla, X.

Hay memes que nunca pasan de moda. Foto: X.

Oscar 2024: Lista de ganadores en categorías importantes

En lo que respecta a la ceremonia, estos fueron los ganadores en las categorías más relevantes de la noche:

Te puede interesar: Jimmy Kimmel, presentador de los Oscar: “Mi familia me informa quien se ríe y quien no”

Mejor Película: Oppenheimer

Mejor Director: Christopher Nolan (por Oppenheimer)

Mejor Actriz: Emma Stone (por Poor Things)

Mejor Actor: Cillian Murphy (por Oppenheimer)

Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph (por The Holdovers)

Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr., (por Oppenheimer)

Mejor Película Animada: The Boy and the Heron

Mejor Película Internacional: Zone of Interest (Reino Unido)

Mejor Guion Original: Arthur Harari y Justine Triet (por Anatomy of a Fall)

Mejor Guion Adaptado: Cord Jefferson (por American Fiction)

Mejor Diseño de Producción: Poor Things

Mejor Montaje: Oppenheimer

Mejor Fotografía: Oppenheimer

Mejor Diseño de Vestuario: Poor Things

Mejor Maquillaje y Peinado: Poor Things

Mejor Sonido: Zone of Interest (Jonathan Glazer)

Mejor Película Documental: 20 días en Mariúpol (Mstyslav Chernov)

Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson (por Oppenheimer)

Mejor Canción: “What Was I Made For?” (de Barbie)

Mejores Efectos Especiales: Godzilla: Minus One

Mejor Cortometraje Live-action: The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor Cortometraje Documental: The Last Repair Shop

Mejor Cortometraje Animado: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko