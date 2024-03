¿Qué pasa si se privatiza el agua en la CDMX?

La CDMX atraviesa una de sus peores crisis hídricas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de que el candidato a jefe de gobierno por la coalición PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, se pronunciara a favor de la privatización del agua asegurando que “no hay otra solución”, surgen dudas acerca de las implicaciones que esto tendría para los capitalinos, quienes ya se ven afectados por el desabasto del vital líquido

Te puede interesar: La ciudad más poblada de América Latina enfrenta una crisis hídrica histórica que dejaría a sus habitantes sin agua este año

Esta mañana, en una reunión con empresarios, el candidato por la coalición “Va por la CDMX” aseguró que el dinero público para la inversión en el tema del agua es insuficiente.

“Lo quiero decir clarito: nosotros no le tenemos miedo a la inversión privada (...) porque no hay solución. No hay dinero público que alance”, señaló el candidato a jefe de gobierno.

Te puede interesar: Comipems 2024: fechas por apellido para el registro presencial de aspirantes al examen de nivel medio superior

La crisis hídrica es una problemática en aumento debido a la urbanización, crisis climática, falta de lluvias y las fugas de agua, en las cuales se estima se pierde al rededor del 30% del agua potable.

Crisis hídrica en la CDMX

La presa Cutzamala enfrenta los niveles más bajos en comparación con años anteriores. - crédito Colprensa

El agua es un tema importante para todos los mexicanos debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en enero la disminución del 39.8% el nivel del Cutzamala, lo que generó cortes en el abastecimiento.

Te puede interesar: Ceniza del volcán Popocatépetl afecta 8 municipios de Puebla; evalúan decretar contingencia ambiental

En entrevista con José Cárdenas, el titular de la Conagua, José Luis Luegue, informó que para abril no habrá disponibilidad suficiente para bombear agua a la red de suministro de la Ciudad de México y el Estado de México, ya que representaría el riesgo de extraer metales pesados.

¿Qué es la privatización?

Cuando se privatiza un recurso natural, se permite que empresas privadas multinacionales y nacionales administren el recurso para que sea distribuido a los hogares. Al adquirir concesiones, estas empresas son libres de especular el precio del vital líquido según el mercado.

Al aumentar su precio, el agua podría aumentar las desigualdades, ya que sería aún más difícil acceder a este recurso para aquellas personas que viven en condiciones de bajos recursos. Esto aunado a aquellas zonas geográficas que tienen mantos acuíferos concesionados por refresqueras, mineras, entre otras, y que provoca el aumento del desabasto.

Estados con privatización del agua

La privatización del agua implica que las empresas privadas valúen el recurso según los precios del mercado. (Anayeli Tapia/México)

Pero la privatización del agua no es un tema nuevo, ya que en los estados de Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco ya cuentan con este sistema de privatización, lo que se traduce hasta la actualidad como el aumento de tarifas, escasez y malestar social.

Algunas de las concesionarias que administran el agua en las regiones de Quintana Roo y Puebla son Aguakán y Concesiones Integrales, las cuales presentan quejas por la mala distribución del recurso a pesar de tener pagos al corriente y hasta por adelantado.

Aunque en la Ciudad de México en administraciones pasadas se propusieron leyes para privatizar el agua, no fueron aprobadas por la Asamblea Constituyente. La constitución misma señala en el artículo 27 que la propiedad de las aguas corresponde a la Nación, aunque otros tipos de cuerpos de agua podrán ser de jurisdicción estatal o privadas.

Advierte la ONU sobre los riesgos de la privatización

Ya en 2023 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaba los riesgos de privatizar el agua, y en el foro “Los retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en Tlaxcala”, realizado en el estado de Tlaxcala, Pedro Arrojo Agudo señalaba que el agua debe ser “entendida como un bien común accesible para todos, pero no apropiable por nadie ni como mercancía privatizable”.

Finalmente, el relator de la ONU remarcó que el agua debe ser administrada con responsabilidad, “no a través de una lógica de mercado; sino desde la colectiva y del sentido comunitario, no dejando a nadie atrás”.