Por esta razón Pepe Segarra dejó Televisa para firmar con Fox Sports

Pepe Segarra dejó Televisa para irse a Fox Sports por esta razón (Instagram/ @pp.segarra)

Un legado de más de cuatro décadas en la televisión deportiva llegó a su fin, Pepe Segarra anunció su salida de Televisa. A través de redes sociales compartió la decisión que tomó sobre su carrera en los medios, así que terminó con la era de “Los Tres Amigos”, coberturas que compartió junto a Antonio de Valdés y Enrique Burak para TUDN.

Lo que sorprendió a los seguidores de José Vicente Segarra fue que, pese al éxito que tuvieron en la reciente cobertura del Super Bowl LVIII 2024, Pepillo prefirió dejar de lado la empresa en la que trabajó por 42 años para emprender nuevos proyectos.

Tras el anuncio de Pepe Segarra, en redes sociales dieron a conocer cuál es la nueva televisora a la que está por llegar el experimentado periodista, se trata de Fox Sports. El hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo Fernández, ventiló que José Vicentenario —como le decía Toño de Valdés— está por llegar a la televisión deportiva de paga.

Toño de Valdés dedicó una emotiva despedida a Pepe Segarra, quien se va de Televisa (Instagram/ @adevaldes)

Sin revelar los motivos de porqué tomó esa decisión, Juan Pablo Fernández le deseó éxito a José Segarra en esta nueva etapa de su trayectoria en los medios deportivos. Antes de que la empresa haga de manera oficial la contratación del analista de beisbol, ya fueron revelados los motivos por los que dejó Televisa.

¿Por qué Pepe Segarra renunció a Televisa?

Como es sabido, el periodista con más de cuatro décadas de experiencia en los medios se especializó en beisbol y NFL, dejó de lado el futbol, box y otros deportes. Así que, su pasión por el rey de los deportes habría influido demasiado en su decisión de salir de TUDN.

Según con lo que reportó el Francotirador de Récord, Pepe Segarra prefirió irse a Fox Sports porque le ofrecieron las coberturas de la MLB, derechos de transmisión que perdió Televisa al cambiar diferentes formatos de sus programas deportivos.

Por el beisbol Pepe Segarra dejó Televisa (Crédito: IG @pp.segarra)

Pese a que don Pepe se adaptó a las nuevas plataformas y lanzaron su podcast “Los Tres Amigos”, optó por volver a las coberturas de las Grandes Ligas de Beisbol, escenario que le ofreció Fox Sports. Por otra parte, el factor económico habría sido el segundo factor —pero no el determinante— para cambiar de trabajo.

Y es que, desde 2022 Televisa dejó de tener los derechos de la MLB por apostar a la transmisión de otros deportes, principalmente futbol y box. Aunque Pepe Segarra siguió con esta nueva propuesta de TUDN, finalmente no pudo ignorar su vocación por narrar y analizar el juego de la pelota, así que siguió esa pasión.

Pese a que ya se filtró el nuevo destino de Segarra García, hasta el momento Fox Sports no ha emitido algún comunicado oficial sobre la llegada de Pepe Segarra a la empresa. Será cuestión de días para que le den la bienvenida al nuevo integrante.

Así anunció Pepe Segarra su salida de Televisa

Pepe Segarra se va de Televisa (X/ @pepesegarra)

Después de trabajar más de cuatro décadas en la empresa televisiva, el pasado 6 de marzo Pepe Segarra dio a conocer que emprenderá otros proyectos, en consecuencia dejaría de colaborar en TUDN. Tras 42 años colaborando en la empresa de la familia Azcárraga, Don Pepe se despidió de todos con los que llegó a colaborar a lo largo de estos años.

“Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen”, publicó en sus redes sociales oficiales.