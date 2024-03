Por qué la Profeco no recomienda que compres un Stanley de Starbucks

Una esperada colaboración que tiene poca claridad en su garantía (@starbucksmex)

La colaboración de Stanley y Starbucks desató un gran furor, pues muchas personas acamparon afuera de las cafeterías para conseguir su termo y otras más incluso llegaron a la pelea física con tal de poder comprarlo.

Sin embargo, parece ser que la calidad del termo no es la mejor, de acuerdo con un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Aunque los termos de esta marca son atractivos estéticamente, su garantía está incompleta, pues no indica ni su duración ni cómo hacerla efectiva en caso de algún defecto. Esto podría ser un problema en caso de que se rompa o que presente fallas en sus primeros usos.

De acuerdo con el estudio, esto es un incumplimiento a los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es importante mencionar que este análisis corresponde al termo Stanley-Starbucks de 591 mililitros (51406).

La garantía de estos termos no está especificada de forma clara (PROFECO)

Aunque no es de la misma colección, es muy probable que el codiciado vaso rosa con popote tenga la misma calidad. Por otra parte, el vaso de la colaboración tiene algunas ventajas como ser totalmente hermético (no presenta fugas) y no contar con defectos en su acabado.

Además de las diversas críticas que ha recibido por parte de quienes consideran que su precio es excesivo, la falta de claridad en su garantía podría ser un punto negativo para considerar al momento de comprar un Stanley-Starbucks.

Una mujer señala que su Stanley se rompió

Si bien podría tratarse de un defecto de fabricación y no se trata de un termo de la colección que se hizo viral en redes sociales, claro ejemplo de esta irregularidad de durabilidad podría ser lo que reportó una mujer que acabó decepcionada por su vaso Stanley de Starbucks.

Cuando esta mujer decidió usar su codiciado vaso, se dio cuenta de que el asa no aguantó el peso del agua con la que quiso rellenarlo.

La usuaria mencionó que su vaso no aguantó ser rellenado con agua (TikTok: @dianagallegos3)

“Por lo visto el Stanley no soportó el peso del agua”, escribió en la descripción de su video. Para ironizar la situación, esta usuaria de redes sociales usó el audio viral de ¡Mis ahorros, mi dinero!, cuyo origen es una desgarradora escena de Sylvia Pasquel actuando en la telenovela Amarte es mi pecado.

Entre comentarios, mucha gente la criticó por haber invertido casi mil pesos en un termo, pero también hubo quienes tundieron a la empresa por poner a la venta productos que no parecen tener un buen control de calidad. Estas fueron algunas de las opiniones que desató el video:

Starbucks provocó largas filas. (@starbucksmex)

“Si el asa no estaba al ras del filo plateado, era pirata”, “Qué chafa campaña de Starbucks, no se cree nadita”, “Hay un pegamento negro que es tipo cemento y es buenísimo mi papa me pego una taza con ese y aún jala”, “Y pagaste un dineral por un vaso que posiblemente le costó a Starbucks 1 dólar o menos”. “La gente dirá: Pero el de la colaboración de Starbucks y Stanley no se rompe”, entre otros.

Cuánto cuesta el termo de Stanley y por qué es tan codiciado

Aunque estos termos ya eran exitosos, su popularidad creció desde que una mujer compartió en redes sociales que tuvo un accidente en auto que arruinó sus los asientos del , pero sobrevivió su Stanley.

Así es el nuevo termo de Starbucks. (@starbucksmex)

Su video en TikTok se hizo muy viral hasta que llegó a la marca, quienes la contactaron para recompensarla por la promoción no intencional que le había hecho a la durabilidad de sus termos. A partir de ahí comenzó cierta tendencia de comprar el mismo vaso.

En cuanto a la colección rosa de termos Stanley-Starbucks, lo que llama la atención es su diseño en rosa claro y el popote que tiene, su costo en México es de 890 pesos.