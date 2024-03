Ni el sistema de salud como Dinamarca, ni Tren Maya: Loret de Mola critica que proyectos de AMLO no funcionen

El periodista arremetió en contra del presidente por incumplir sus proyectos. Crédito: Cuartoscuro

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que para el día 28 de febrero pasado, la Refinería de Dos Bocas ya estaría en funcionamiento, algo que no sucedió.

Esto, como otros de los proyectos insignia del sexenio, fueron criticados por el periodista Carlos Loret de Mola en su programa noticioso en LatinUs. “Que para hoy, la refinería de Dos Bocas ya estaría refinando, que para hoy ya tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, y que para hoy, iba a quedar inaugurada la ruta completa del Tren Maya. ¿Y qué cree? La refinería no refina, ni un barril; el sistema de salud se parece más la de Haití que al de Dinamarca, y el Tren Maya si lo inauguró, pero las estaciones tienen goteras, y eso que no es temporada de lluvias”, señaló Loret.

Recordó que en el caso de la refinería de Dos Bocas se pospuso, en cinco ocasiones, su fecha de inauguración, y el pasado miércoles fue la quinta fecha, pues la última vez, AMLO aseguró que el 28 de febrero iniciaría a operar, sin embargo, no ocurrió.

“No ha salido ni un solo barril de petróleo de ahí, bueno, usaron la voz y la imagen del presidente López Obrador, anunciando que empezaría a producir a toda su capacidad. No está a toda su capacidad. Bueno, no siquiera está al 1% de su capacidad. La planta sigue parada, y Pemex ya volvió a cambiar la fecha, en un comunicado se habla de que el arranque de las operaciones será en las próximas semanas”, explica Loret.

AMLO dijo que para el pasado 28 de febrero la refinería de Dos Bocas funcionaría por completo. Presidencia de México/Handout via REUTERS

Posterior a esto, Loret presentó una serie de videos donde se ve a AMLO diciendo que el 1 de julio del 2022 se inauguraría Dos Bocas. En otro fragmento de video, se escucha decir al Presidente que a finales del 2022 o inicios del 2023 se inauguraría la refinería; en otro video dice que a finales del 2023 la refinería estaría produciendo 290 mil barriles diarios de gasolina; en un último video se ve al mandatario decir que el pasado 28 de febrero comenzaría a producir a toda su capacidad la refinería.

Loret recuerda que AMLO también prometió un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Señaló que en 2023 dijo que en marzo de este 2024 ya se tendría resuelto el problema de salud. “Estamos a unas horas de marzo del 2024 y no se ve que en unas pocas horas se vaya a resolver este asunto”, dice Loret de Mola.

Además, el periodista recordó que AMLO iba a inaugurar la ruta completa del Tren Maya, “y sucedió lo que siempre sucede en este sexenio”. Dijo que aunque sí inauguró el tramo completo de esa obra, sin embargo, mostró que en la estación Valladolid, en el tramo cuatro que se inauguró en enero, hay goteras en el techo, además de que hay maderas de la cimbra, apenas hay unos cuántos ventiladores para un área muy extensa.

“Hoy el presidente inauguró, por tercera vez el Tren Maya”, señaló, y dijo que el tramo cinco de dicha obra en su mayoría es una construcción elevada que se sostiene de pilotes que han perforado cavernas con cenotes en la selva maya. “Desde el 22 de enero había una suspensión legal para detener la obra por causas ambientales. El Gobierno Federal no respetó esta suspensión. Hoy el Presidente fue cuestionado al respecto y salió a decir que si la obra no se suspendió, fue porque seguro hay una interpretación distinta de la ley, y que el tramo no dañó nada el ecosistema de la selva maya”, dijo el periodista.

Loret de Mola criticó las condiciones en las que funciona el Tren Maya. Foto: X/@TrenMayaMX

Explicó que los ambientalistas han demostrado los daños al medio ambiente con videos, por la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, a pesar de que AMLO dijo que los pilotes que se instalaron están cubiertos con materiales especiales para no contaminar. Para finalizar, Loret de Mola mostró videos de los ambientalistas que han dado a conocer, de cómo es que la construcción de ese tramo del Tren Maya, ha dañado al medio ambiente en la zona.