AMLO agradece a EEUU por aclarar que NO hay investigación en su contra tras reportaje de NYT: “Biden es extraordinario”

El presidente López Obrador durante 'La Mañanera'. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aclaró que no están investigando al presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con el narcotráfico, el líder del Ejecutivo agradeció públicamente al gobierno estadounidense por posicionarse al respecto.

Te puede interesar: ¿Qué dice la carta ‘ultimátum’ que ‘The New York Times’ envió a AMLO sobre nueva investigación que lo vincula con el narco?

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, López Obrador volvió a retomar el tema del reciente reportaje de The New York Times, mismo en el que se aseguran que el gobierno de EEUU lo investigó no sólo tras las elecciones de 2006, sino también después de las de 2018. En el texto, también acusan a colaboradores suyos de supuestamente haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para financiar su última campaña presidencial.

Al respecto, casi al final de ‘La Mañanera’, agradeció a EEUU por aclarar que actualmente no hay ninguna investigación actual relacionada a las distintas acusaciones en su contra.

Te puede interesar: AMLO revela que The New York Times investiga financiamiento del narco en su campaña de 2018: “Fue amenazante”

“Quiero aprovechar para agradecerles a los del gobierno de Estados Unidos porque pedí que aclararan y un vocero o representante hizo la aclaración. Agradecerles mucho por eso”, dijo.

El presidente agradeció a EEUU por posicionarse tras publicación de NYT. Credito:cuartoscuro credito:Wikipedia

En esa línea, aseguró que el lazo con el vecino norte no cambiará, además de descartar que los reportajes hayan ocasionado algún tipo de fractura en la relación bilateral.

Te puede interesar: Qué es el doxing, el tipo de violencia digital que AMLO cometió al exhibir el teléfono de la periodista del NYT en La Mañanera

“Me preguntaron que si esto iba a afectar las relaciones: no, ¿Cómo va a afectar las relaciones? si hay un interés superior, que tiene que ver con el bienestar de nuestros pueblos, tenemos que tener una política de buena vecindad. Somos los principales socios económicos-comerciales en el mundo y viven 40 millones de paisanos en EEUU; tenemos que actuar de manera responsable”, afirmó.

No obstante, advirtió que nunca se quedará callado ante este tipo de situaciones, a los que ha calificado como “calumnias” e intentos de intervenir en las las elecciones federales.

“Ah, pero quedarnos callados, nunca. Y que se entienda: México es un país independiente, libre, soberano; no somos colonia de ningún gobierno extranjero.

Afortunadamente como lo he dicho, el presidente Trump fue muy respetuoso de nuestra soberanía. El presidente Biden, extraordinario, en lo personal y en lo político”, aseguró.

Fotografía de archivo, tomada el 8 de enero de 2023, en la que se registró al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (d), al recibir a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden (i), a su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el municipio de Zumpango (estado de México, México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

¿Qué fue lo que dijo la Casa Blanca?

Tras la publicación del reportaje ‘Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México’ de NYT, John Kirby rechazó en conferencia de prensa virtual que la actual administración está investigando a López Obrador.

“Como me parece que el Departamento de Justicia ha dejado en claro, no se está investigando al presidente López Obrador”, declaró.

Al respecto, señaló que el Departamento de Justicia es la encargada de darle seguimiento a este tema, pues de su parte ellos continúan trabajando con el gabinete de México y el propio líder del Ejecutivo en otros asuntos de interés general.

“De manera separada y aparte de esa discusión, nosotros seguimos trabajando con la Administración del señor López Obrador para hacer frente a esta oleada sin precedentes de migración en el hemisferio y a la situación en la frontera, que sigue siendo prioridad para el presidente Biden y esta Administración”, explicó.