Mujer polaca explica por qué en Europa se bañan menos que en México

Las mujeres europeas dieron sus motivos para bañarse menos que los mexicanos y los latinos

En México se tienen mil y un creencias sobre las costumbres, ideas y la vida cotidiana de sociedades que habitan otros países, especialmente por dos cosas: la primera de ellas es porque nuestra cultura es tan peculiar y diversa que en muchas ocasiones no podemos dimensionar cómo podría ser otra forma y estilo de vida. En segunda porque existe gente que no ha viajado con el propósito de conocer algo distinto a lo que conocemos ,sino sólo a disfrutar del descanso, que tampoco está mal.

Es así como surgen preguntas y cuestionamientos por parte de los mexicanos y uno de los que está bastante arraigado en nuestra sociedad es acerca de los europeos, en particular los países del oeste como Francia, por ejemplo, o Alemania y tiene que ver directamente con los hábitos de higiene que tienen cada uno de ellos.

Y es así como se ha catalogado y señalado a los europeos por bañarse pocas ocasiones al mes, pero ¿es esto cierto o no lo es?. Resulta que todo el debate en redes se intensificó después de que se viralizara un video de una joven, de la que se desconoce su nacionalidad, después de responder a la pregunta de un hombre latino la cuál fue la siguiente: Cuántas veces a la semana te bañas.

La joven europea mencionó un factor importante por el que se baña menos Crédito: TikTok: robinokoner

La mujer europea respondió con naturalidad que se baña lo normal, es decir una vez a la semana, algo que le parece habitual. Ante la alarma de su interrogante aseguró que va a la playa y con eso se “enjuaga”, pero también usa desodorantes y perfumes, y defendió la existencia de estos diciendo que para eso es que los compra.

Esto desató un gran desconcierto entre los latinos, pero particularmente entre los mexicanos, y como consecuencia es que apareció una mujer europea de origen polaco para tratar de explicar y precisar la información alrededor de la incógnita de si en verdad es que se bañan menos los europeos por tener una mala higiene o existe otro motivo.

La joven extranjera mostró un esquema que se difundió en la internet donde están marcados los países que se bañan con mayor frecuencia a la semana y los que menos realizan esta práctica. Entre los que más destacan por el lavado del cuerpo son los de América Latina, desde Brasil hasta México y los que tienen un menor índice son, justamente, los europeos, pero qué relación tiene.

La joven europea trató de dar razones válidas sobre el motivo por el que se bañan más seguido los mexicanos Crédito: TikTok: dominikaenmexico

Sin embargo, la mujer polaca aseguró que esto ocurre por la temperatura, pues en México, además del calor y del sol, también hay mucha humedad lo que ocasiona que el cuerpo sude y como consecuencia se torne pegajoso, además recordemos que el sudor al ser toxinas que se mezclan con células muertas es común que tenga un mal olor.

En cambio los países europeos tienen la tendencia climática de ser más fríos y con menor humedad por lo que, consideran, es menos necesario el baño pues la higiene se mantiene por más tiempo.

También destacó que los mexicanos, y los latinos en general, se bañan más que las personas provenientes de Europa, pero no sólo de ahí, sino de todo el mundo.

La joven europea reveló lo "difícil" que es estar con una mujer polaca Crédito: TikTok: dominikaenmexico

Mujer polaca reveló los motivos por los que tener una cita con ella es difícil para los mexicanos

La misma mujer polaca que explicó la razón por la que no se baña, también dijo que sería difícil para los mexicanos tener una cita amorosa con ella y justamente el primer punto fue que no se bañaba, Como segundo punto dijo que las jóvenes de su país son muy quejumbrosas: “Hace demasiado calor, hace demasiado frío, me duele la espalda, todo está muy caro”.

Finalmente detalló que un impedimento es el idioma pues es sumamente complicado debido a la falta de vocales y la cercanía de las consonantes.