Cruz Azul vs Tigres UANL: resultado del 17 de febrero, goles, resumen y próxima fecha

Con un gol en propia puerta de Diego Reyes, Cruz Azul venció 1-0 a Tigres UANL en el Estadio Ciudad de los Deportes, extendiendo a seis su racha invicta en la Liga MX.

En el único gol del partido, Reyes metió el balón en su propia portería para dar ventaja a Cruz Azul a siete minutos del final.

La indisciplina afectó a ambos equipos: Eduardo Tercero vio la tarjeta roja directa para Tigres en el minuto 93, y Willer Ditta también vio la tarjeta roja directa en el minuto 94, lo que perjudicó a Cruz Azul.

Aunque no impidió que su equipo se llevara los tres puntos, Ángel Sepúlveda desperdició una gran oportunidad para Cruz Azul en el partido.

¿LO SABÍAS?

Cruz Azul ha conseguido 16 puntos (W5 D1 L1) de 21 posibles desde que Martín Anselmi asumió el cargo el 14 de enero, incluyendo cuatro partidos sin recibir goles.

Cruz Azul extendió su racha goleadora en la Liga MX a cinco partidos. No se han quedado en cero desde su empate del 20 de enero contra Juárez. Los visitantes, por su parte, no anotaron por primera vez en seis partidos de Liga MX. No se habían quedado en cero desde su derrota del 18 de diciembre contra el América.

Fue la tercera victoria por 1-0 de la temporada para Cruz Azul, la mayor cantidad en la liga.

Highlights

CONSECUENCIAS:

Cruz Azul está en lo más alto de la tabla con 16 puntos, un punto arriba de Pachuca en siete partidos del Clausura. Cruz Azul ha ganado cuatro partidos seguidos en casa en la liga.

Tigres UANL ocupa el quinto lugar con 14 puntos, dos menos que Cruz Azul tras siete partidos.

EN LOS GOLEADORES:

En total, Kevin Mier ha mantenido su portería a cero en cuatro de sus siete partidos en el torneo.

REPORTE DE LESIONES:

Ningún jugador fue retirado por lesión.

INFLUENCIA DEL VAR:

No se anuló ninguna jugada como resultado del VAR.