Octagón gana a Triple A y anuncia que pronto embargará sus oficinas en la CDMX

El pasado martes 13 de febrero del presente año, el luchador Octagón dio a conocer que su pelea legal ante la empresa luchística Triple A, la está ganando al lograr embargar las oficinas ubicadas en la alcaldía Coyoacán.

Y es que, tras cinco largos años de pleitos y demandas por falta de pagos, el uso indebido del nombre de su personaje, el ‘amo de los ocho ángulos’ finalmente aseguró que le ganó a Triple A por lo que muy pronto embargarán sus oficinas.

En entrevista con Infobae México, el gladiador originario de Xalapa, Veracruz, explicó que desde 2019 tiene embargadas las oficinas de Triple A, pero tras los amparos que ha metido la empresa luchística, finalmente se dará el remate a su favor.

“La gente está mal informada, desgraciadamente Triple A es un cúmulo de puras mentiras y están muy preocupados por el embargo. Lo hice en febrero del 2019 al embargar las oficinas, se supone que esa empresa me tiene que pagar voluntariamente, pero como no ha sido así, entonces fue por eso que nos metimos al embargo, pero ellos meten amparos, meten muchas cosas, que ya les ganamos y ahorita ya viene la fecha del remate de las oficinas”, comentó.

“Lo que les platicaba yo en el vídeo que subí apenas a YouTube es que la gente está preocupada por lo que está pasando, ya que nomás dice que yo hablé por hablar y para nada. Estoy presentando los papeles en donde sostengo y respaldo el pleito con Triple A. NUNCA se han acercado para una solución, por eso procedimos legalmente, si hubiera habido un acercamiento, no habría necesidad de demandar porque me despidieron tras veintitantos años”, agregó.

Otro de los polémicos casos por los que se dio la demanda hace años con Triple A fue por el uso indebido de su nombre, ya que la compañía luchística creó al personaje de Octagón Jr, sin el consentimiento del ‘amo de los ocho ángulos’.

“El primero fue flamita, le quite la máscara porque estaba haciendo una entrevista dando en una firma de autógrafos, ahí paró la cosa porque no puede usar el nombre, ya que a la siguiente semana debutaba el verdadero Hijo de Octagón, el cual es único que tiene mi autorización para usar mi nombre”, destacó.

“Otra persona que le di el permiso fue a Kalisto, quien estuvo en WWE, buscó una oportunidad, lo estuvieron ayudando y de repente lo dejaron, yo creo que todos los luchadores tenemos un sueño y tenemos metas que queremos cumplir el caso de Kalisto, pues él vio que ya no le iban a dar nada y se salió. Está bien que ande buscando cumplir sus metas”, detalló.

Al tocar el tema de la alianza con CMLL, empresa en donde se encuentra laborando, con AEW lo ve favorable para los futuros talentos de la lucha libre mexicana; además volvió a recordar la vez que conoció a The Undertaker al participar en el Royal Rumble 1997 y admitió que le hubiera gustado luchar en un mano a mano en un WrestleMania.

“El señor enterrador es una super estrellota. En el Royal Rumble del 97 lo conoció gracias a Eddie Guerrero (q.e.p.d). Éste se me acercó y me dijo que quería el señor El Enterrador quería tomarse una foto conmigo. Le dije a Eddie: “no manches, no es cierto güey”. Y él me comentó que Undertaker no quería tomarse fotos con nadie que solamente conmigo”. finalizó