La reacción de Alex Marín después de que Mía Marín le pidiera “permiso” para ser actriz para adultos

La actriz para adultos pidió "permiso" para cumplir su sueño Crédito: IG/@alexmarinmex

Dos nombres se posicionaron como tendencia en redes sociales y como el tema de conversación de este miércoles 7 de febrero y esos fueron Alex y Mía Marín, una pareja que llevaba 12 años unida en matrimonio a quienes un día le pareció una excelente idea iniciar una relación poliamorosa.

Sin embargo, justamente después de cumplir más de una década juntos, fue la modelo quien decidió poner fin a su relación amorosa con el también ingeniero después de que vivieran juntos un sin fin de polémicas como el momento en que los detuvieron en Ciudad Juárez, en Chihuahua por faltas a la moral.

Fue tras este anuncio de la ruptura del matrimonio que adquirieron una mayor visibilidad entre las personas que no eran seguidores de la pareja que se dedica, principalmente, al entretenimiento para adultos y tras esto múltiples individuos comenzaron a querer saber todos los detalles de esta “peculiar” relación poliamorosa que inició con ellos dos.

La actriz para adultos decidió separarse de quien hasta ahora era su representante. Crédito: IG/@alexmarinmex

Aunque el también actor y productor reveló que al principio la relación amorosa era con múltiples mujeres sin la intención de mostrarse públicamente, fue Mía Marín quien tenía un sueño por cumplir: el convertirse en una famosa actriz de contenido para adultos.

Pero cómo es que un hombre que se dedicaba a la ingeniería terminó por aceptar ser una figura mediática al lado de su esposa exponiendo sus cuerpos al momento de mantener una relación íntima; sin embargo él aseguró que finalmente ella lo convenció, pero que tuvo que trabajar en él mismo para poder acceder de una forma sincera.

Alex Marín explicó lo que tuvo que hacer para aceptar que su esposa quería ser actriz para adultos Crédito: YouTube: El Canal de Momo

Primeramente es necesario precisar que, de acuerdo con las palabras de Alex Marín, fue él quien primero se tuvo que aferrar a la idea de que él quería y tenía la firme intención de querer apoyar a su esposa a cumplir su sueño y no sólo eso sino que tenía la meta de que ella fuera mundialmente famosa y se consolidara como una de las actrices para adultos más importantes, por lo menos en México.

“A mí lo único que me importaba era que ella triunfara y hacerla feliz, por eso me aferré, como manager, aunque yo no sabía nada... al final me empezó a gustar pues le agarras el gusto”, compartió Alex Marín.

Otro de los puntos importantes a destacar es que aseguró que al principio tenía la sensación de “muchos celos”, pero tuvo que trabajar en ellos para que no se interpusieran en el camino que estaban comenzando a trazar.

El actor y productor reveló cómo se enteró que su esposa quería ser actriz para adultos Crédito: YouTube: El Canal de Momo

Cómo se enteró Alex Marín que Mía Marín quería ser actriz para adultos

Alex Marín reveló uno de los detalles principales que rodean a la carrera de la actriz para adultos Mía Marín pues es el que marca el inicio de su trayectoria dentro del mundo del entretenimiento.

De acuerdo con las palabras de su ahora ex pareja ella le reveló primeramente que sentía una atracción hacia las mujeres, por lo que decidieron integrar a una chica a su relación, convirtiéndola en poliamorosa. Poco después ella le contó que tenía el sueño de ser una actriz de contenido erótico.

La reacción inmediata de Alex Marín fue de enojo y molestia por lo que estaba pidiendo su esposa Mía Marín.

“Yo sí me enojé, estás loca, no puedo, cómo crees, una cosa es que tengamos aventuras en pareja... pero otra cosa era mostrarse públicamente, estuvo diciéndolo dos semanas... finalmente me convenció”.