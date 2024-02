Susana Zabaleta confirmó romance con Ricardo Pérez de “La Cotorrisa”, comediante 30 años menor

La diferencia de edades no es un impedimento para Susana Zabaleta y Ricardo Pérez (Foto: Instagram)

Han pasado varias semanas desde comenzó el rumor de un romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, comediante y youtuber conocido por su trabajo en el programa La Cotorrisa junto a José Luis Slobotzky.

Y es que la cantante y actriz conoció a la dupla de cómicos durante las grabaciones del programa Divina Comida en 2023, y desde entonces su química con Ricardo fue evidente, por lo que a partir de ese momento los fans de ambos famosos comenzaron a especular sobre un naciente noviazgo.

La Cotorrisa admite haber consumido drogas en ‘Divina Comida’. Crédito: Cortesía HBO Max

“Él ya sabes como es, pero no es cierto. Somos amigos. Me hace reír mucho”, aclaró Zabaleta en una alfombra roja realizada en noviembre de 2023, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante asegurara el romance. “Son rumores míos para que yo me vea bien”, agregó Pérez, quien luego bromeó sobre estar manchado del labial de Zabaleta.

Pese a que diversos medios de comunicación reportaron una relación entre la actriz de Sexo, pudor y lágrimas y el comediante de 29 años, fue durante la participación de la cantante en el podcast donde ambos hablaron sobre su cercanía.

La actriz llegó acompañada de Ricardo Pérez e incluso bromearon sobre las manchas de labial que él tenía en su boca (Foto: YouTube/ Lo escuché… Con Alan Morales)

Aunque no fueron frontales en sus declaraciones, las expresiones tanto de la famosa de 59 años como del humorista evidenciaron que entre ellos existe un romance que por fin están dando a conocer.

La actriz de Elisa antes del fin del mundo comenzó su participación en La Cotorrisa revelando que desde que conoció a Ricardo se dio cuenta que existía una conexión entre ellos: “Tú conoces a mucha gente en la vida, y de repente dices ‘ah sí’, y luego dices ‘uta madre’, me hubiera valido que tuvieras 15 u 83, pero dices qué rico, qué padre y te la pasas bien”.

Tras ello, Zabaleta reconoció que la forma peculiar de ser del comediante fue lo que le llamó la atención, pues contrario a otros hombres, el youtuber podía pasar días sin buscarla o contestarle un mensaje.

La cantante sostiene un romance con el comediante, 32 años menor Crédito: YouTube@La Cotorrisa

Susana dejó ver que Ricardo ya convive con su familia, pues contó que la primera cita oficial entre ellos fue en una boda de un amigo suyo en Parras, Coahuila, donde Ricardo aceptó convivir con los hijos y con la familia de ella.

“Entonces dije ‘nos vemos tal día’, le dije ‘oye pero va a ir mi familia, va Alfonso, Enrique, Gabriela, va a ir toda la familia’, ‘sí, sí, sí voy’, ok, ‘pero mis hermanos son así como raros’, ‘sí, sí voy’”, narró Susana.

Incluso Zabaleta destapó que su hijo adolescente, Matías, estaba muy emocionado de convivir con el comediante, pues es seguidor de su programa La Cotorrisa. Explicó que no durmió con el comediante, pues dejó que su hijo durmiera en la misma habitación que su ídolo.

“Todo era romántico, yo al lado de él, haz de cuenta como cuando estaba yo casada, el papá, la mamá, los hijos... sí veníamos cantando, de hecho salió el arcoíris”, dijo entre risas.

Además de cantarle directamente un tema de la película Hércules, Zabaleta intimidó a Ricardo con halagos. “Ahorita que se va a dejar el cabello largo, sí me gusta, aunque sus tatuajes sean de preso. Una vez fuimos a una fiesta y llegó muy bien vestido, se veía muy bien”, expresó.