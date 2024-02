Gusgri confiesa que le ofrecieron entrevistar a Rafael Caro Quintero: “Me van a investigar”

El influencer habló de una polémica entrevista que le ofrecieron(DEF/YT Roberto MTZ)

Rafael Caro Quintero es uno de los narcotráficantes más sonados en México a lo largo de la historia, pues durante años fue un capo de gran relevancia en el extinto Cártel de Guadalajara, el de Sinaloa y el de Caborca.

Fue en este sentido que en redes sociales se viralizaron algunas declaraciones que hizo el influencer Gusgri donde confesó que en algún momento le ofrecieron entrevistar a esta persona que formó parte del crimen organizado.

Cómo habría sido la propuesta de entrevista

Los internautas retomaron una entrevista que el youtuber Roberto Martínez le hizo al creador de contenido en 2022 durante su podcast Creativo #250. Ahí es donde Gusgri habló de esta inusual propuesta que recibió y aseguró que inmediatamente pensó que no sería la mejor decisión en su vida o carrera.

(CUARTOSCURO)

“A mi me dio cul* nada más uno, a mi me ofrecieron una entrevista con Caro Quintero y yo cui** wey, porque es el wey más buscado por el FBI y cómo es posible que yo sí pude dar con él ¿Me explico? Me van a chingar, me van a investigar”, comentó.

El influencer relató detalladamente cómo fue el ofrecimiento, pero también remarcó que recibió muchos consejos de sus personas cercanas, quienes le dijeron que no era la mejor opción.

“‘¿Qué onda te lo consigo? Yo conozco a fulano y cáele para acá y acá la entrevista’: Porque ya ha hecho entrevistas él, yo te lo puedo conseguir. Me dijeron wey no vayas, la vas a hacer y va a estar con madre pero me pueden quitar la visa para Estados Unidos, tanto que batalle para conseguirla”, explicó.

El influencer se volvió tendencia (IG gusgri_)

Después de que este clip se revivió, usuarios en TikTok no tardaron en reaccionar y varios de ellos recordaron el caso de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán.

“Kate entrevistó al Chapo”. “Si Kate del Castillo pudo, por qué tú no?”. “Gusgri de 2013 sí lo haría”. “Muy buena decisión”. “Al final sí le sacaste”, son algunas de las menciones que aparecen.

¿Quién es Gusgri?

Jonathan Jovan Best Samano, es el nombre real de Gusgri, un influencer que se popularizó tras crear un podcast donde habla sobre tendencias, el mundo del espectáculo y también realiza entrevistas.

En redes sociales suele mostrar algunas de sus propiedades y su pasión por los coches. También se sabe que toca la guitarra y suele enseñar algunos destinos del mundo a donde va de viaje.