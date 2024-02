Esta es la oración de la Divina Providencia que se hace cada mes

Se trata de una tradición católica (Getty)

Como cada inicio de mes, las personas creyentes realizan una oración a la Divina Providencia, se trata de una tradición católica que en su mayoría llevan a cabo las personas mayores, puesto que cuentan con más conocimientos religiosos que los menores.

Te puede interesar: ¿Cómo se debe vestir al Niño Dios? Ésta es la forma correcta, según la Iglesia

Al comienzo de cada mes del año al momento de encender una vela a la Divina Providencia se realiza una oración a la Santísima Trinidad para poder agradecerle a Dios todo lo que provee como Padre bueno, además, en ella se suele pedir que a lo largo del mes no falte nada de lo indispensable.

Según la tradición, durante dicha jornada las personas asisten a la Iglesia para participar en la Misa de la Divina Providencia. En este contexto, se realizan oraciones ante la imagen de la Santísima Trinidad y se contribuye con tres monedas en una alcancía especial, diseñada con tres ranuras para recibir las ofrendas.

Te puede interesar: Un ataque en una iglesia italiana en Estambul dejó al menos un muerto

Para realizar la oración dedicada a la Divina Providencia, es costumbre encender una vela en el hogar cada día primero del mes y permitir que se consuma por completo, como acto de honor hacia la Divina Providencia.

Es común encender una vela (AP Foto/Armin Durgut)

¿Qué oración se reza el día primero de cada mes?

¡Oh Divina Providencia!

Te puede interesar: Conoce la razón por la cual el precio de la barbacoa siempre es tan caro en México

¡Concédeme Tu clemencia y Tu infinita bondad!

Arrodillado a tus plantas

a ti caridad portento.

Te pido para los míos:

casa, vestido y sustento.

Concédeles salud y

llévalos por el buen camino

y que sea siempre la virtud

la que los guíe en su destino.

Tú eres toda mi esperanza.

Tú eres el consuelo mío,

en ti creo, en ti espero y en ti confío.

Tu, Divina Providencia se extienda en cada momento,

para que nunca nos falte:

casa, vestido y sustento,

ni los santos Sacramentos en el último momento.

Amén.

Es importante recordar que el término “providencia” tiene su origen en el latín y su significado se traduce como “ver por”. Esta idea se utiliza para describir la actitud de los padres hacia sus hijos, siempre vigilantes para que no les falte salud, educación ni alimento, anticipándose a sus necesidades sin que tengan que solicitárselo. De manera similar, se cree que Dios, en su esencia de Amor, está atento a nuestras necesidades y, al pedirle con humildad, responde con generosidad a nuestras peticiones.

Tradicionalmente se asiste a una misa (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Otra versión de la oración es la siguiente:

¿Qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayáis previsto, regulado y ordenado desde la eternidad.

¡Me basta esto, Dios mío, me basta esto! Adoro vuestros eternos e imperecederos designios; me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo, lo acepto todo, quiero haceros de todo un sacrificio.

Uno este sacrificio al de Jesús, mi salvador y os pido en su nombre y por sus méritos infinitos, la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que me suceda.

Amén.

Una versión más que sirve para dar gracias por el techo y la comida es:

Confiad a lo más secreto de la Providencia Divina, las molestias que encontréis y creed firmemente que Dios os conducirá con dulzura, por lo que hace a vuestra vida y a vuestros asuntos.

Cuando nos falta toda humana asistencia, entonces debemos esperar más de la asistencia de Dios.

Ni aun por las cosas necesarias debemos inquietamos, ni confiar en ellas cuando las tenemos: cada uno debe dejar este cuidado a la divina Providencia.

En la oración hay un obstáculo que consiste en pensar que la Providencia de Dios no se ocupa de las cosas de este mundo.