AMLO se defiende; asegura que si hubiera recibido dinero del Cártel de Sinaloa sería rico: “No tengo ni una tarjeta de crédito”

El presidente rechazó por tercer día haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa. (Crédito: Cuartoscuro)

Han pasado tres días desde que los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández dieron a conocer presuntos vínculos entre el Cártel de Sinaloa y el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006, y el líder del Ejecutivo continúa mostrando su descontento a los señalamientos. Este viernes, aseguró que si hubiera recibido dinero del narco, sería rico.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que su filosofía de vida es no tener apego al dinero o lo material, pues considera que no es la clave de la felicidad.

“La felicidad no se obtiene con dinero ni acumulando bienes materiales, siempre lo he dicho. Desde que empecé a trabajar como servidor público estoy atendiendo a pobres, a enfermos, estoy defendiendo la justicia y luchando contra corruptos”, dijo.

El presidente aseguró no tener bienes materiales o riqueza. Crédito: Cuartoscuro

Bajo este nuevo argumento reiteró que su campaña presidencial del 2006 no fue financiada por el Cártel de Sinaloa.

“Nosotros estamos aquí por convicción, si fuera por dinero…2 millones del narcotráfico para la campaña, sería yo inmensamente rico y de mis bienes solo tengo una casa, que por cierto ya entregué a mis cuatro hijos. No tengo nada”, declaró.

Dijo que ni siquiera sus libros le pertenecen, pues ya tiene su testamento listo y en él dejó estipulado que serán entregados a ‘Lupita’.

“Ya mis hijos tienen todo lo que les corresponde, Beatriz también, yo no tengo nada. Es más, nunca he tenido una tarjeta de crédito, además no sabría yo como llenarla, porque estoy dedicado a otra cosa”, aseveró.

La familia López Beltrán no acaparaba los reflectores, sino hasta que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente en 2018. (CUARTOSCURO)

AMLO vuelve a señalar intenciones políticas en investigación

Durante la conferencia de prensa matutina, el líder del Ejecutivo reiteró que la investigación en su contra es un asunto político, toda vez que este año hay elecciones.

“Fíjense lo que hizo el periodista famosísimo, independiente, premiado, cuyo nombre es preferible olvidar, de sacar un reportaje de un supuesto soborno en mi campaña de 2006 en estos momentos. ¿Quién les cree que no es un asunto político?”, declaró.

Durante los últimos días, el presidente ha dedicado parte de su ‘Mañanera’ para rechazar categóricamente que él o su equipo haya recibido dinero del narco en 2006, además de señalar que no hay pruebas en su contra y solicitar un posicionamiento por parte del gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, tanto Hernández como Golden sostienen que tienen pruebas de que algunos personajes cercanos a él, como Nicolás Mollinedo Bastar, quien fue su chofer, y Mauricio Soto Caballero, actual miembro del congreso nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negociaron directamente con el Cártel de Sinaloa para recibir apoyo económico.