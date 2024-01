AMLO rechaza indultar a Mario Aburto tras petición de Luis Donaldo Colosio Riojas: “No puedo hacerlo”

amlo aburto colosio Foto: Cuartoscuro

Luego de que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre, el líder del Ejecutivo señaló que su petición no podrá ser cumplida.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 30 de enero, el mandatario federal precisó que el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de 1994 por el PRI, no debe quedar impune.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo indulte: quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni su familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado.

Yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar”, declaró.

El presidente López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto Martínez. (Crédito: EFE/ Mario Guzmán)

Dejó claro que, por lo menos durante su sexenio, no se dará carpetazo a un “asunto así”, pues sería permitir que continúe la impunidad.

“No hay que dejarlo pasar, por lo que menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente resuelva. Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país, se trata de un dirigente, de un candidato. Ningún crimen se debe repetir, pero este es un asunto del Estado. No debemos decir: ‘Ya vamos a dar vuelta a la hoja”, aseveró.

Asimismo, precisó que no tiene ninguna intención de utilizar este caso con propósitos políticos.

“Sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo con la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado”, agregó.

¿Cuál fue la petición de Colosio Riojas?

Fue durante la tarde del lunes 29 de enero cuando el emecista, quien hace unos días anunció que buscará un escaño en el Senado de la República durante las elecciones de 2024, pidió al líder del Ejecutivo “dar vuelta a la página”.

“Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que ponga un carpetazo final a este asunto. Que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos una camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo, a través del respeto a dejar esto en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento. Hoy lo que queremos es vuelta a la página”, expresó ante medios de comunicación.

Luis Donaldo Colosio Riojas sonaba como uno de las posibles figuras presidenciables para el 2024. Foto: Cuartoscuro

Las declaraciones de Colosio Riojas se presentaron luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos datos sobre la investigación del asesinato de su padre.

A través de un comunicado, el órgano informó que habría un segundo tirador responsable de la muerte del priista, mismo al que identificaron como Jorge Antonio “S”, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); que a su vez estaría vinculado con Genaro García Luna.

“Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana”

El candidato presidencial del PRI falleció en 1994. Crédito: AFP

Al respecto, durante ‘La Mañanera’, López Obrador puntualizó que siempre se sostuvo que Aburto Martínez no era el único involucrado en los hechos.

““Siempre se sostuvo que no se trataba de un asesino solitario. Hay casos, el de Kennedy por ejemplo, que se atribuye a un asesino solitario. Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar que había un segundo tirador, quienes manejaron este asunto llegaron a esta conclusión.

¿Qué es lo que hay en el fondo? No es hacer un juicio sumario aquí, eso corresponde a la autoridad, o sea detrás de todo esto. Es que si es un tirador solitario, es una motivación, aunque sea redundante, personal. Si interviene otro personajes y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta”, aseveró.