Felipe Calderón explotó contra los líderes del PAN, PRI y PRD por buscar un lugar en el Congreso

El ex presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, se lanzó contra el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, por querer asegurar un lugar como legislador en el Congreso de la Unión en las próximas elecciones.

A través de redes sociales, el ex mandatario que reside fuera del país acusó al presidente panista y a otros líderes aliados, por haber alzado la mano para ser los primeros candidatos por representación proporcional al Senado de la República, y en donde no tendrán que hacer campaña. De acuerdo con Calderón Hinojosa estas acciones por parte de Marko Cortés solo “restan” a la precandidata presidencial de la fuerza, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“La vulgar ambición de Marco Cortés y aliados es un lastre para Xóchitl Gálvez. Sólo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país. Pierden elecciones, han dejado a los ciudadanos a un lado. Ahora sólo buscan que X los lleven en ancas”, destacó.

Cabe destacar que los líderes de los partidos que integran la alianza Fuerza y Corazón por México, Alejandro Alito Morena del PRI, Jesús Zambrano del PRD, y el ya mencionado de Marko Cortés, han sido protagonistas de distintas controversias, en donde fueron señalados y descalificados por sus estrategias sobre la repartición de las candidaturas y su gestión. No obstante, buscarán curul en el Legislativo sin esfuerzo alguno.

La lista de plurinominales del PRI, PAN, PRD

A escasos cinco meses de que se realicen los comicios federales, en donde además de renovar el cargo presidencial y puestos locales, el Congreso de la Unión cambiará su plantilla, por lo que la disputa por asegurar un escaño ya ha comenzado a relucir entre los partidos políticos.

Entre las revelaciones de los aspirantes al Poder Legislativo por el PRI se destaca, en primer lugar, del líder del partido Alejandro Moreno, seguido de Carolina Viggiano Austria, excandidata al gobierno de Hidalgo; Pablo Angulo Briceño, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcela Guerra Castillo, por mencionar algunos.

En Acción Nacional, la lista se reparte entre representantes y ex integrantes, en donde se coloca en primer lugar el presidente nacional Marko Cortés seguido de perfiles como Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial; Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial; Francisco Javier García Cabeza de Vaca,k ex mandatario de Tamaulipas, entre otros.

En el partido del Sol Azteca, los pluris son encabezados por el líder del partido, Jesús Zambrano acompañado de perfiles como Adriana Díaz Contreras, Julio Yáñez Morena y Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Cabe recordar que los líderes políticos terminan su mandato en las fuerzas políticas en este año electoral, por lo que de cumplirse los porcentajes necesarios el día de las votaciones, tendrán su pase al Congreso de la Unión.

Xóchitl Gálvez desaprueba lista de pluris

Pese a que las listas reveladas por los partidos fueron criticadas por no aportar a la sociedad civil, la precandidata presidencial indicó que no comparte la misma visión que los líderes, no obstante, apostó a que los presidentes del PRI-PAN-PRD tendrían buenas estrategias.

“Yo creo que hay gente valiosa (de los partidos), de eso no hay duda, y generalmente en las posiciones pluris, y lo digo porque yo fui invitada a una de esas posiciones, tratan de llevar a personajes con experiencia política, con conocimiento y los partidos hacen sus valoraciones. Me encantaría que se invitara a más ciudadanos a participar y también que los ciudadanos levantaran la mano, porque luego decidimos que más ciudadanos, pero pocos ciudadanos levantan la mano”, indicó tras su participación en su conferencia.