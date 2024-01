Xóchitl Gálvez aún no define cómo serán sus “mañaneras” | VIDEO

En los próximos días se darán a conocer detalles de los mensajes que la presidenciable difundirá Crédito: Captura de pantalla / X @XochitlGalvez

El pasado jueves 25 de enero, la aspirante a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, dio a conocer que durante el periodo de inter campañas estará al frente de un mensaje matutino que dirigirá diario a la ciudadanía con el fin de refutar la conferencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) da desde Palacio Nacional.

La senadora con licencia y simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) informó que dicho mensaje sería conocido como La Mañanera de la Verdad y sería emitido en punto de las 10:00 horas ante los medios de comunicación que serían citados en su casa. No obstante, este viernes dio a conocer que aun no define cómo serán dichas conferencias y por ello planea una reunión con su equipo de trabajo.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación que la exalcaldesa de Miguel Hidalgo confirmó que si encabezará las denominadas Mañaneras aunque aún no sabe qué temas abordará en las mismas.

“Todavía estoy preparando mis ideas. Tranquilos, no coman ansias”, respondió a los reporteros.

Xóchitl Gálvez aún trabaja en las Mañaneras que ofrecerá (Cuartoscuro)

Al ser cuestionada sobre qué tan cierto era que se realizarían a partir del próximo 29 de enero y hasta que concluya el periodo de inter campaña, la presidenciable insistió en que ella sería la encargada de revelar más detalles pues al momento no tenía completa la idea. Bajo esa tónica, pidió paciencia pues es hasta el sábado 27 de enero por la mañana que en conjunto con su equipo afinaría los detalles.

“Todavía ni la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe cuando ya tenga qué se va a hacer . Se están apenas dibujando unas ideas”, dijo.

Cabe destacar que el jueves 25 de enero se adelantó que la conferencia de la aspirante al Poder Ejecutivo se llevaría a cabo en las inmediaciones de su casa, ubicada en la colonia Reforma Social en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero a decir de la presidenciable, el lugar podría ser otro, por lo que remarcó en esperar a que sea ella la que de más detalles al respecto.

“Cuando los tenga (los detalles) se los prometo.

La aspirante a la presidencia de México adelantó que este sábado 27 de enero se reunirá con su equipo a modo de afinar detalles para sus mensajes diarios Crédito: X @alvaro_delgado

Afirma que no viola los reglamentos

Dado que el pasado 18 de enero llegaron a su fin los periodos de precampaña y, con base al calendario del Instintito Nacional Electoral (INE) todos los aspirantes a cargos públicos se encuentran en inter campañas, Gálvez Ruíz resaltó que sus mañaneras no infringen la ley ya que, mientras no se incite al voto, no hay problema por reunir a los medios para abordar los temas que el presidente aborde en su mensaje desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

“Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña se pueden hacer muchas cosas”, dijo.

Tras conocerse que la aspirante a la presidencia encabezaría mensajes matutinos, el presidente no dejó pasar la oportunidad a reaccionar al evento por lo que celebró que haya decidido ofrecer un mensaje al considerar que se trataría de una discusión de contrapeso.

“Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años salieron también del bloque conservador, que iban a informar a la misma hora. Hay ese antecedente. Estuvieron, creo, como un mes o tres meses pero no duraron. Espero que ahora sí duren más”, dijo el mandatario.

AMLO reacciona a las conferencias de Xóchitl Gálvez Foto: Cuartoscuro

Dado que las conferencias de Xóchitl Gálvez están programadas para iniciar el lunes 29 de enero, se espera que durante el fin de semana la precandidata de Fuerza y Corazón por México informe más a detalle tras haber tomado decisiones ante los escenarios planteados por su equipo de trabajo.