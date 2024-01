¿Sergio Mayer e Issabela Camil están separados? Esto es lo que sabemos al respecto

Issabela Camil y Sergio Mayer llevan casados más de una década. (Instagram/@issabelacamil)

Sergio Mayer nuevamente vuelve a estar bajo los reflectores por aspectos negativos de lo que vive de forma personal día con día, primeramente el problema de que supuestamente tuvo una discusión y alejamiento de Wendy Guevara porque, dijo la influencer, prácticamente trató de imponerse como su representante.

Esto generó que múltiples personas sintieran descontento por las acciones que supuestamente tomó el también político mexicano; sin embargo, ahora nuevamente vuelve a ser objetivo por sus escándalos y polémicas después de que su hija le preguntara, a través de redes sociales, si ya iba a volver a su casa.

Como consecuencia aquello que presenciaron el momento, pues fue en una transmisión en vivo, comenzaron a pensar que Sergio Mayer e Issabela Camil estaban separados, quizá no de manera definitiva, pero lo suficiente como para decir que estaban enfrentando problemas maritales.

(Foto: Sergio Mayer / Instagram)

Pero qué fue lo que ocurrió con precisión. Resulta que durante un video en vivo que hizo Sergio Mayer en las plataformas digitales su hija, aparentemente Antonia Mayer Camil, preguntó cuándo iba a regresar a casa, lo que detonó la bomba de que posiblemente atraviesen una fuerte crisis matrimonial pues el ex Garibaldi no tiene proyectos actualmente que lo mantengan alejado de casa por un tiempo prolongado.

La respuesta que dio el ex líder del Team Infierno también puso a pensar a todos con su respuesta pues él directamente habló de un suceso que había ocurrido y no dudo en decir el nombre de su esposa Issabela Camil con quien ha mantenido una relación marital de más de 14 años de casados, lo que le valió ser considerada como una de las parejas más sólidas del entretenimiento en México.

Las declaraciones de Mayer Bretón fueron las siguientes:

“Mi hija, aguántame, aguántame, dame unos días más para que se calme tu mamá porque está insoportable, te prometo que cuando se calme regreso”, declaró el también ex miembro del espectáculo Solo Para Mujeres.

Sergio Mayer respondió a su hija que se fue prácticamente por culpa de su esposa. (Captura de pantalla)

Las ideas de los seguidores, por el momento, son puras especulaciones e hipótesis quienes piensan los motivos que pudieron haber llevado a la famosa pareja a “darse un tiempo” y estar separados por un rato para tratar de entender el motivo que los llevó a unirse y poner en una balanza los aspectos buenos y malos para al final tomar una decisión respeto a su relación marital.

Sin embargo, fue Sergio Mayer quien decidió romper el silencio para finalmente aclarar todos los rumores de una posible separación de su esposa Issbaela Camil.

Sergio Mayer aclaró rumores sobre presunta separación de Issabela Camil

Fue en una entrevista reciente que Sergio Mayer decidió romper el silencio respecto a los rumores de que su matrimonio se encuentra en crisis. Pero qué fue lo que dijo el ex participante de La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer resultó finalista del programa La Casa de los Famosos México. (Vix)

De acuerdo con Sergio Mayer, la respuesta que dio a su supuesta hija era de juego porque para empezar no se trataba de ninguna de sus verdaderas hijas, sino que era una fan. Él aseguró que es una manera de jugar e interactuar con sus seguidores, por lo que negó estar distanciado de Issabela Camil y, por lo tanto, también descartó estar fuera de su casa.

Así lo comentó Sergio Mayer Bretón:

No, no, una fan escribió ahí, me dijo papá, ¿Cuándo regresas a la casa?, pero es juego que nosotros tenemos, luego les digo ‘sí mi amor, dile a mami que le mando un beso’, pero son juegos que tengo con las fans, de que soy papá o de que soy su novio, por 24 horas’, pero no, nada que ver”, descartando problemas con su esposa.