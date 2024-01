Quién es el luchador de la WWE que hizo referencia Luis Malagón en su festejo ante Juárez FC

El portero dijo admirar a un luchador de la WWE. (Ilustración: Jesús Avilés)

El América sigue en plan arrollador tras vencer 2 a 0 a Juárez FC y asi sumar su tercera victoria consecutiva en el torneo de Clausura 2024.

Sin embargo, el triunfo de las Águilas se vio opacado tras los señalamientos de usuarios de las redes sociales debido a que supuestamente el portero Luis Malagón se burlaba de los Bravos al hacer un gesto con los brazos cruzados cada vez que su equipo anotaba gol.

De acuerdo con el cancerbero michoacano, desmintió los señalamientos y dijo que el festejo se debe a un luchador de la WWE que admira mucho, por lo que se le quedó grabado su celebración.

¿A qué luchador se refería Luis Malagón?

El portero cruza lo brazos tras el segundo gol del América a los Bravos de Juárez. (Mexsport)

“De la nada me mandaron un TikTok, lo vi y me gustó. Hago referencia, jamás es con burla. Hace muchos años había un luchador en la WWE, pero fue por él. No lo hago con dolo de generar violencia, porque en un partido contra Tigres la gente pensó que estaba incitando eso, pero soy mucho amor y paz y lo que menos busco es generar violencia, entonces es más que nada un festejo”, expresó Luis Malagón para Fox Sports.

De acuerdo con las palabras del arquero azulcrema, los fans del actual campeón se dieron a la tarea de investigar de qué luchador se trataba y muchos coincidieron con Bobby Lashley.

Bobby Lashley hace la pose en cada victoria que consigue en el ring. (WWE Network)

El luchador actualmente se encuentra en la marca de Smackdown formando su grupo llamado The Street Profits junto con Montez Ford y Angelo Dawkins.

Entre sus logros en la WWE se encuentran los campeonatos de la ECW, el de la WWE y haber sido el ganador del trofeo de Andre el Gigante, previo al evento de Wrestlemania 39, y celebrando haciendo la pose con los brazos cruzados que hizo el portero del América.