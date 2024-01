Esposo de Ana María Alvarado retó a golpes a Daniel Bisogno por desearle la muerte a la conductora de “Sale el Sol”

Ana María Alvarado ha mostrado públicamente su antipatía hacia Daniel Bisogno (Foto: Instagram)

No es del todo inusual que algunas de las figuras que aparecen a cuadro en la pantalla sostengan una relación ríspida detrás de cámaras, es el caso de Ana María Alvarado, quien recientemente relató un incidente entre su esposo y Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, sucedido en las instalaciones de TV Azteca.

El enfrentamiento no llegó a mayores, pero sucedió cuando el esposo de la periodista de espectáculos confrontó a Bisogno por sus repetidos comentarios despectivos en su contra, incluyendo deseos de muerte y adjetivos como “víbora” y “alacrán”.

Según lo narrado por Alvarado en una entrevista con la periodista Inés Moreno para su canal de YouTube, la disputa ocurrió durante la presentación de una telenovela del productor Antulio Jiménez Pons realizada en la televisora del Ajusco.

El esposo de Alvarado, defendiendo a su cónyuge, siguió al discípulo de Pati Chapoy hasta el baño para confrontarlo.

Ana María quiso frenar a su esposo para que ella no fuera a sufrir repercusiones (Foto: Instagram)

Y aunque la situación podría haber escalado, Alvarado expresó su preocupación dado que cualquier altercado podría haber repercutido en su trabajo. Así lo recordó:

“En una presentación de una telenovela de Azteca de Antulio Jiménez Pons, de eso sí me acuerdo, mi marido nunca se mete en nada, pero ese día veo que sale Bisogno al baño y veo que mi marido va detrás de él y digo ‘¡no, por favor no!’, yo le gritaba: ‘mide 1.90′ y además dije ‘lo que le diga, me van a correr a mí’”

Posteriormente, el marido de “Anita la más bonita” instó a Bisogno a criticar el trabajo de la reportera, pero a abstenerse de los insultos personales.

“Fui atrás de él, pero ya no lo alcancé y ahí le dijo: ‘A ver, qué te traes con mi esposa, ya déjala en paz, no te voy a pegar yo, porque la van a correr, mejor pégame y yo te respondo’, y él dijo: ‘No, no, ya sabes, tranquilo, ya sabes cómo es esto’”, narró la periodista del programa Sale el sol.

Bisogno no quiso responder al reto del marido de la periodista Crédito:YouTube@ines moreno tv

“Y mi esposo dijo: ‘No, cómo que es esto, critica su trabajo, lo que gustes pero no la insultes’, porque una vez me dijo: ‘Ojala que te mueras’; son cosas que oyen tus hijos y se asustan, entonces a raíz de ese día como que le bajó bastante a sus comentarios”.

Además de este evento, Ana María Alvarado compartió previamente en su espacio Pájaros en el alambre su malestar hacia Daniel Bisogno, mencionando que en distintas ocasiones “El Muñe” le había expresado comentarios negativos y hasta le había deseado la muerte.

Daniel Bisogno optó por calmar la situación y no enfrentarse al esposo de Anita (Foto: Archivo)

Alvarado enfatizó en dicha ocasión que, si bien acepta las críticas profesionales, los ataques personales eran inaceptables, especialmente aquellos que pudieran ser escuchados por sus hijos y causarles miedo. La periodista admitió que Daniel le cae “muy gordo”:

“Me ha dicho ‘que te mueras’, ‘espía’, ‘alacrán’, varias veces, espía, alacrana, ojalá que te mueras’. Estoy de acuerdo con que critiquen mi trabajo, mi aspecto físico, que me digan lo que quieran, pero ya desearme la muerte pues sí está gacho”, contó en 2021.