Aleska Génesis ingresa a LCDLF4 y La Divaza la recibe con ácido comentario: “¿Telemundo pagó la fianza?”

El youtuber aceptó la invitación de 'la Jefa' de LCDLF durante un live. (Crédito: @ladivaza, IG)

La noche del 23 de enero se estrenó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos y la primera gala se posicionó entre las principales tendencias en X y TikTok. Entre los muchos momentos que hicieron que el programa ocupara ese lugar, destaca la broma que Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, le hizo a la modelo Aleska Génesis, cuyo ingreso al reality show estuvo en riesgo luego de ser detenida en un aeropuerto de la Ciudad de México por su probable participación en un robo.

El hilarante momento se dio mientras los 23 inquilinos se conocían. Aleska se acercó a La Divaza, quien a verla, le dijo entre afirmación y pregunta si Telemundo había pagado la fianza, comentario que fue tomado con humor por la venezolana, quien soltó una carcajada.

La situación no pasó desapercibida para los televidentes que siguieron la gala, quienes grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales, donde adquirió relevancia durante la transmisión del primer programa.

Al ver a Aleska Génesis ingresar a la casa, La Divaza le preguntó si Telemundo le había pagado la fianza. Crédito: @madspinkis , X

¿Qué dijo Aleska Génesis sobre su ingreso a LCDLF4?

Tras ser liberada la mañana de 22 de enero, en redes sociales se especuló que la producción de LCDLF4 analizaba suplir a Aleska Génesis con Ninel Conde. Sin embargo, horas más tarde se especuló que la venezolana sí ingresaría al reality show. En el programa Pica y se extiende, los presentadores dejaron abierta la posibilidad de su participación.

El día del estreno, Aleska Génesis apareció en el foro del programa, donde rompió el silencio sobre su detención, la cual calificó como una prueba: “Creo que la vida me puso a prueba y pasé la prueba, que era mantener mi fe inquebrantable porque yo sabía lo que iba a pasar”.

Aseguró que previó a aterrizar en el Aeropuerto Internacional benito Juárez, sabía que existía una orden de aprehensión en su contra, pero que decidió afrontar la situación: “Les dije (a sus hermanas) que yo iba a enfrentar esa situación, iba a dar mi cara y que así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente cuando no lo soy”.

La joven modelo fue puesta en libertad luego de pasar varias horas en el penal de Santa Martha. Foto: TW Carlos Jiménez

Fans viralizan incómodo momento de La Divaza y Alfredo Adame

En La Casa de los Famosos hay celebridades que son sinónimo de polémica, como Lupillo Rivera, La Bebeshita, Alena Lliteras, Mariana González, La Bronca, Christian Estrada y Leslie Gallardo, pero uno que figura por encima de ellos es Alfredo Adame. Previo a ingresar al reality show, el conductor arremetió contra Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Adame fue cuestionado sobre el impacto que tuvo la versión mexicana, pero su respuesta superó las expectativas de los reporteros: “La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, refiriéndose a Wendy Guevara.

Además, dijo que para él la influencer es un hombre y muy “feo”. Sus comentarios fueron calificados como transfóbicos por la comunidad LGBTTTIQ y retumbaron en los oídos de otras celebridades. Aunque La Divaza -quien forma parte de la diversidad sexual- no se pronunció directamente sobre la polémica, sí estaría al tanto de los comentarios del ex conductor de Hoy.

Lo anterior fue sugerido por usuarios de X, quienes compartieron la reacción que tuvo el influencer al ver a Alfredo Adame ingresar a la casa.

Usuarios de X viralizaron la reacción que tuvo la Divaza al ver ingresar a Alfredo Adame a la casa. @esemalcriado, X.

¿Dónde ver ‘La Casa de los Famosos 4′?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos se transmitirá en México a través de servicios de paga, aunque también puede seguirse en Facebook, a través de páginas oficiales de Telemundo.

Canales donde se podrá ver contenido de LCDLF4:

Sky: Canales 214 y 1226

Megacable: Canales 214 y 1214

Izzi: Canal 205

Totalplay: Canal 277