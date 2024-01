Aleska Génesis entra a ‘La Casa de los Famosos’ tras detención en México por robo de relojes de lujo: “No soy delincuente”

Aleska Génesis fue detenida por autoridades mexicanas previo a su ingreso a LCDLF4, pero fue liberada la mañana del 21 de enero. Crédito: aleskagenesis

Luego de que autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Aleska Génesis en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la trasladaron al penal de Santa Martha Acatitla por su presunta participación en el robo de relojes de lujo, la modelo venezolana recuperó su libertad y entró a la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.

En cuanto Aleska Génesis entró al foro de televisión, los conductores Nacho Lozano y Jimena Gállego la cuestionaron sobre las acusaciones de robo en pandilla que enfrentó en la CDMX antes de entrar al reality show. Sin profundizar en detalles, aseguró que su detención fue una prueba que logró superar gracias a su fe.

“Creo que la vida me puso a prueba y pasé la prueba, que era mantener mi fe inquebrantable porque yo sabía lo que iba a pasar”.

La modelo llegó a México desde Miami, Estados Unidos. (Foto: TW Carlos Jiménez)

La exnovia de Nicky Jam confirmó que fue detenida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en cuanto descendió del avión y confesó que se enteró que existía una orden de aprehensión en su contra antes de abordar su vuelo.

“Mis hermanas estaban desesperadas y me suplicaron que por favor me quedara, que no tomara ese vuelo, que pensara en ellas, que pensara en mi familia, pero no les hice caso”, comentó.

“Les dije que yo iba a enfrentar esa situación, iba a dar mi cara y que así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente cuando no lo soy”.

La modelo venezolana entró a la cuarta temporada del reality de Telemundo tras detención en la CDMX. Crédito: (TikTok: @telemundo).

La modelo venezolana decidió enfrentar las acusaciones en su contra antes de entrar al reality show y, tras pasar varias horas en el penal de Santa Martha Acatitla, logró demostrar su inocencia. Gracias a ello, pudo continuar con su participación en el reality show.

“Fue en ese momento cuando me llené de valor, me llené de coraje y me subí a ese avión, cerré los ojos y confié en ese alguien que me respalda y nunca me deja sola y acá estoy”, dijo.

Antes de entrar a las instalaciones de ‘La Casa de los Famosos’, Aleska Génesis comentó que esta experiencia le dejó una gran lección de vida:

“Aprendí que así estés pasando por el desierto o estés en cualquier situación, mantén siempre tu fe inquebrantable que es lo único que va a ser que ocurra el milagro y de ahí yo salí más fortalecida, incluso aquí estoy más que preparada para entrar a ‘La Casa de los Famosos’ y vean realmente quién es Aleska Génesis”.

El programa 'Pica y se extiende' presentó imágenes de Aleska Génesis luego de ser liberada por autoridades mexicanas. Crédito: @Telemundo, X

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ 4?

-Alfredo Adame

-Robbie Mora

-Clovis Nienow

-Sophie Durand

-Alana Lliteras

-Leslie Gallardo

-Lupillo Rivera

-Rodrigo Romeh

-Daniela Alexis ‘La Bebeshita’

-Ariadna Gutiérrez

-Silvia del Valle

-Gregorio Pernía

-Carlos Gómez

-’La Divaza’

-Mariana González

-Guty Carrera

-José Reyes

-Cristina Porta

-Maripily Rivera

-Fernando Lozada

-Thalí García