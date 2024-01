Consejera del INE niega que plazo para tramitar credenciales para votar haya sido insuficiente

Carla Humphrey defendió el plazo establecido por el INE para la credencialización (@C_Humphrey_J)

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), negó que el plazo para renovación y trámite de credenciales para votar haya sido insuficiente. Esto luego de la gran afluencia que hubo en los módulos en los últimos días para hacer la solicitud.

Sumado a ello, la funcionaria negó que el órgano electoral haya establecido el periodo de credencialización con el fin de favorecer a alguna de las opciones políticas entre las cuales podrá elegir la ciudadanía en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Tajantemente obviamente rechazo cualquier acusación respecto de que este plazo fijado antes del proceso electoral en el mes de septiembre tenga que ver con alguna opción política. Vaya, en ese momento ni siquiera sabíamos cómo iban a ser las coaliciones, quiénes iban a ser las y los candidatos; es más, todavía no tenemos candidatos, estamos hablando todavía de precandidaturas y estamos en un periodo de Inter campaña”, sentenció este 23 de enero en conferencia de prensa.

Humphrey detalló que incluso hubo una extensión del plazo inicialmente establecido -del 1 de septiembre al 15 de diciembre- para que hubiera mayor participación ciudadana en el proceso de credencialización previo a la votación.

La consejera del INE destacó que gran parte de los trámites en módulos se llevaron a cabo en enero FOTO: CUARTOSCURO

“Nadie puede acusar a este Instituto Nacional Electoral de querer favorecer a ninguna opción política o partido político o querer desalentar la votación en contra de otra de las opciones políticas. En ese sentido en julio justamente ampliamos un mes y una semana la opción para que las y los ciudadanos pudieran credencializarse, hicimos las campañas mediáticas, en medios de comunicación, justamente para que las y los ciudadanos conocieran perfectamente estos plazos”, sostuvo.

La consejera refirió que si bien no puede asegurar si ampliar el plazo habría tenido o no efecto en los resultados obtenidos, lo cierto es que el INE identificó una tendencia de los votantes a renovar su credencial en la recta final de la jornada de credencialización pese a la campaña que hubo en los últimos meses para difundir la importancia del trámite.

“Creo que además desafortunadamente los datos son claros, de un total de 8 millones 243 mil 840 trámites, se realizaron 2 millones 340 mil 254 en el mes de enero, donde ya estaban los módulos operando sábados y domingos también y obviamente hasta las 12:00 horas como sucedió el día de ayer. Lo que me parece es que los últimos días son los que más atención generan para que las y los ciudadanos vayan justamente a renovar su credencial de elector”, dijo.

Padrón electoral rumbo a elecciones presidenciales es histórico, aseguró Carla Humphrey

Dejando de lado el asunto del plazo para la credencialización, Humphrey destacó que el padrón electoral alcanzó un nivel histórico: “Sí, sí es el más grande la historia, está llegando a 100 millones 41 mil 85 personas. El listado nominal está llegando a 97 millones 539 mil 56 personas”.

El padrón electoral del INE alcanzó máximo histórico (Foto: especial)

No obstante, advirtió que no esto no necesariamente garantiza un incremento en el nivel de participación en las próximas elecciones, aunque sí revela un creciente interés de la población en la credencialización.

“Yo esperaría que este interés de la ciudadanía de la ciudadanía de tener su credencial de elector se traduzca en que acudan a las urnas el próximo 2 de junio porque el histórico de la votación en las elecciones presidenciales no pasa del 60, 64 o 65 por ciento que quiere decir que tenemos más de 30% de personas que consistentemente no están votando”, señaló.

La consejera agregó que este año se implementaron nuevas formas de voto con las que el INE busca coadyuvar a incrementar la participación de la ciudadanía en la votación.