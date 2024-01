Mauricio Martínez explota vs Carlos Rivera tras asistencia de Berumen en su fiesta: “Sólo en México un violador pasea en un bautizo”

Mauricio Martínez cuestionó la presencia del productor musical en el bautizo del hijo de Carlos Rivera. Crédito: @martinezmau, X

El bautizo del primogénito de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera fue el acontecimiento más comentado el pasado fin de semana. La íntima celebración llevada a cabo en la casa del matrimonio, en Huamantla, Tlaxcala, reunió a varias celebridades que presumieron en redes sociales ser de los pocos afortunados en haber sido invitados.

Dos días después de la fiesta, el actor Mauricio Martínez lanzó una dura crítica contra el cantante por incluir en su selecta lista de invitados a Antonio Berumen, productor musical que desde 2022 enfrenta señalamientos por presunto abuso sexual.

El cantante recurrió a su cuenta de X, antes Twitter, para exponer su molestia. En su publicación comparte que pensó en no opinar al respecto; sin embargo, la molestia por la asistencia de Berumen fue más: “No iba a decir nada por salud mental, porque es desgastante y pareciera que lucho sólo… pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor”, inicia el actor.

El hilo finaliza con un duro reproche hacia Carlos Rivera, el anfitrión: “Antonio Berumen tiene al menos 10 denuncias por abuso sexual en la @FiscaliaCDMX y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Sólo en México un violador se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante @_CarlosRivera”.

La publicación se volvió tendencia en la red social casi de inmediato.

El actor denunció públicamente el productor musical como un agresor sexual. Crédito: @martinezmau, X

¿Qué ocurrió entre Mauricio Martínez y Antonio Berumen?

Alentado por la denuncia pública que la cantante Sasha Sökol hizo contra el productor Luis de Llano, en 2022 Mauricio Martínez publicó un extenso hilo en Twitter en donde narró la agresión sexual de la que presuntamente fue víctima en casa de Antonio Berumen, quien estuvo detrás de exitosas boy band mexicanas durante los años 90.

Comenzó su relato contextualizando que el incidente ocurrió cuando él tenía 23 años. En ese entonces, regresaba de Nueva York y buscaba un representante para conseguir un contrato discográfico. Un compañero de Mauricio Martínez en la escuela de actuación de Televisa le presentó a Berumen, quien lo citó en sus oficinas:

“Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002. Yo iba llegando a la Ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época. Por eso acepté ir a la cita.

Dato importante: Su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño …y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera.

Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?” Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, indicó.

Mauricio Martínez denunció públicamente a Antonio Berumen como un agresor sexual. Crédito: @mauriciomartinez.

A la denuncia pública siguió un intento por tomar acciones legales contra Antonio Berumen; sin embargo, Mauricio Martínez no pudo seguir adelante por la vía legal debido a que, en su caso, el delito había prescrito. Luego del rechazo, el actor alentó a otras supuestas víctimas a denunciar al productor, quien en marzo de 2023 fue exonerado por un juez que determinó no vincularlo a proceso, luego de ser denunciado por supuesto abuso sexual por César ‘N’.

De acuerdo con Mauricio Martínez, escuchó los testimonios de al menos 37 hombres que supuestamente fueron agredidos sexualmente por Antonio Berumen.