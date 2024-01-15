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Esta es la forma correcta de cocinar las lentejas para evitar que causen gases y reducir el azúcar en sangre

Su consumo ayuda a reducir tanto el colesterol como el azúcar en sangre pero para ello deben tener una correcta preparación

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lentejas
Las lentejas son consideradas uno de los alimentos más sanos del mundo (Especial)

A pesar de que las lentejas son un alimento conocido, suelen ser menos consumidas que otros granos como el arroz o los frijoles a pesar de ser uno de los alimentos más saludables que existen y que puedes incluir a tu dieta.

Es probable que esto se deba a que, al igual que los frijoles, su consumo pueda generar en algunas personas hinchazón e incluso problemas de gases, lo cual puede volverlas poco atractivas.

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Es por eso que hoy te traemos información sobre cual es la mejor manera de consumirlas para evitar este desagradable efecto secundario así como para obtener todos sus nutrientes, los cuales son innumerables.

Para que te animes a incluirlas en tu dieta aquí te contamos cuáles son algunos de esos increíbles beneficios para tu salud y la forma correcta de prepararlas.

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Su consumo aporta muchos nutrientes (Glamour México)

Las lentejas son un alimento muy valorado en la nutrición deportiva debido a su alto contenido energético y proteico. Constituyen una fuente importante de hidratos de carbono y su aporte de grasas es mínimo, por lo cual es un excelente alimento para dietas que busquen la reducción de peso.

Además, ofrecen múltiples beneficios para la salud, entre los cuales destacan su capacidad para favorecer el tránsito intestinal, gracias a su alto contenido de fibra, crucial en la prevención y combate del estreñimiento.

Por su parte, también son una excelente fuente de hierro por lo que ayudan a prevenir la aparición de la anemia ferropénica, ya que puede ayudar a recuperar los niveles adecuados de este mineral en el cuerpo. En relación con el sistema nervioso, las lentejas son ricas en potasio, mineral necesario para mantener la función nerviosa adecuada, favoreciendo así el buen desempeño cerebral y muscular.

Balanza y cinta de medir - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Una de sus propiedades es que favorecen la perdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae).

Durante el embarazo, consumir lentejas es especialmente beneficioso debido a su contenido en ácido fólico, esencial para prevenir malformaciones en el feto y promover un desarrollo saludable.

Para las personas diabéticas, las lentejas también son aconsejables debido a que regulan los niveles de glucosa en sangre, derivado de su índice glucémico bajo y el tipo de hidratos de carbono que contienen.

En cuanto a la salud musculoesquelética, las lentejas aportan fósforo, un mineral que contribuye al mantenimiento de huesos, dientes y músculos, proporcionando aproximadamente el 40% de la cantidad diaria recomendada.

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Las lentejas son de bajo contenido glucémico, por lo que ayudan a reducir el azúcar en la sangre (Especial)

¿Cuál es la forma correcta de cocinar las lentejas para obtener sus nutrientes?

Existen muchas versiones diferentes sobre cual es la forma correcta de preparar y consumir las lentejas, pero aquí te decimos cuáles son los mitos y realidades en torno a la información que circula en internet.

Por un lado hay quienes aseguran que las lentejas deben remojarse antes de la cocción, lo cual puede tratarse de una verdad a medias o de un estilo de preparación más que de una verdad absoluta.

Lo cierto es que no es estrictamente necesario el remojo previo de la lenteja en relación a que se cocerán igual sin este remojo. Algunas personas señalan que es necesario debido a que este acto reduce el tiempo de cocción y, por lo tanto, ahorra el uso de gas.

Sin remojo previo las lentejas pueden tardas de entre 40 minutos a una hora en cocerse mientras que con el remojo, el cual se recomienda de 12 a 24 horas, el tiempo será de apenas 15 a 20 minutos.

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Remojarlas ayudará a acelerar su cocción (Especial)

También es cierto es que este alimento contiene sustancias que puede generar inflamación y producir gases, efecto que sí es posible reducir con un remojo previo y otros trucos.

Este desagradable efecto secundario es producto de la presencia de oligosacáridos, los cuales son un tipo de almidón resistente que nuestro intestino es incapaz de descomponer, por lo que se digiera hasta que llega al colón. En este sentido, dejar las lentejas remojar durante una noche previa ayudará a reducir la presencia de este compuesto.

Por otro lado, para disminuir este efecto también es posible usar alguna especie como romero, laurel, jengibre o comino al momento de la cocción, lo cual bloqueará la acción de los compuestos responsables de este efecto gracias a sus acciones carminativas (que reducen los gases).

A su vez, aplicar una pizca de bicarbonato también puede ayudar a contrarrestarlo, debido a que este regula la función intestinal.

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Consumirlas en forma de ensalada es una excelente forma de aprovechar sus nutrientes (Especial)

Por último cabe mencionar que este guiso es ideal para reducir el colesterol y el azúcar; sin embargo, cuando se prepara en recetas donde se añaden alimentos grasoso como chorizo o tocino, pueden llegar a reducir este beneficio, por lo que se recomienda consumir con verduras o solo.

Más allá de los tradicionales guisos, una forma original y saludable de consumir lentejas puede ser incorporarlas sin caldo en ensaladas o como complemento de los platillos.

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