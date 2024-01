Placebo en CDMX; fecha, preventa y sede

El dúo dará un show más en México. (Placebo México 2023 - Instagram)

Placebo es un dúo de música independiente que desde hace más de dos décadas inició con una trayectoria artística que hasta el día de hoy los lleva a diferentes países siendo una de las presentaciones con mayor demanda sea en festivales o en solitario en diferentes recintos a lo largo del mundo.

Entre esas naciones se encuentra México y es por ello que anunciaron una sola fecha en Monterrey que los llevarán a estar en uno de los escenarios más importantes, pues estarán en uno de los tres días del importante festival Tecate Pal´ Norte, que se convirtió en uno de los favoritos para el público mexicano.

Sin embargo, el resto de los seguidores del dúo de música alternativa pidieron que aperturaran fechas en diferentes estados de la República Mexicana, no obstante no existió ningún anuncio oficial por parte de los intérpretes de Sleeping With Ghosts, pero finalmente fue Ticketmaster quien filtró la información.

Placebo visitará el festival Tecate Pal Norte 2024. (Captura: Instagram)

En la página oficial de la empresa de comercialización de boletos para eventos culturales y artísticos habilitó una pestaña para ingresar a la preventa para las entradas para el concierto de Placebo en la Ciudad de México, revelando la fecha del show musical, así como la de la venta anticipada y la sede.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, el concierto será el próximo martes 26 de marzo a las 21:00 horas y el recinto elegido para que se lleve a cabo el show musical será el Teatro Metropólitan, localizado en el centro de la Ciudad de México.

La fecha de la preventa, basándose en la publicación de Ticketmaster, se llevará a cabo a las 11:00 horas del próximo martes 16 de febrero de 2024. No obstante, por el momento Placebo no ha hecho un anuncio oficial a través de sus cuentas personales de redes sociales, ni tampoco Ocesa ha compartido esta información.

Así aparece la página de Ticketmaster relacionada con el concierto de Placebo en CDMX: (Captura: Ticketmaster)

Debido a que no existe un anuncio oficial como tal, aunque diversas cuentas de redes sociales que se dedican a la filtración y confirmación de conciertos en México, aseguraron que la información es correcta, además comparándola con la que subió Ticketmaster a su página, en efecto, coinciden los datos de ambas fuentes.

Por el momento tampoco existe ningún indicio sobre los precios, ni siquiera información no oficial que pudiera dar alguna idea sobre el costo que podrían tener los boletos para el concierto de Placebo en el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México.

Por lo tanto se debe estar al pendiente, especialmente porque la preventa se aproxima y regularmente uno o dos días antes de que ocurra, se filtran los precios oficiales sea con o sin cargos por servicio.

Asimismo se desconoce si será la única fecha en la que se presentarán en la capital mexicana o si estarán en otro estado de la república, como podría ser Guadalajara.

Placebo tendrá dos fechas en México, una en Tecate Pal Norte y otra en la CDMX. (Foto: Tecate Pal´Norte)

Qué día se presentará Placebo en el Tecate Pal´ Norte

El festival de música Tecate Pal Norte, que se llevará a cabo los próximos viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de marzo en el Parque Fundidora en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León.

Entre los artistas que encabezan el cartel está Keane, Peso Pluma, Belanova, Blink 182, entre muchos otros, donde también figura Placebo.

Pero qué día se presentará en el evento musical masivo. Será el domingo 31 de marzo que Placebo tendrá su participación estelar y especial en lo que se ha convertido en uno de los escenarios principales de México como lo es el Tecate Pal Norte.