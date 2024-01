Esto es lo que pasa cuando no alcanzas el puntaje mínimo de aciertos en el examen Comipems

CDO (Con Derecho a Otra Opción): Este código indica que al aspirante no se le asignó un lugar debido a no obtener el puntaje necesario. Aquellos con este estatus pueden acceder a opciones adicionales en escuelas con lugares disponibles después de las asignaciones.

NP (No Presentó el Examen de la Comipems ): Se aplica a aquellos que no participaron en el examen de la Comipems.

S/C (Sin Asignación de Lugar):Este código se asigna a aquellos a los que no se les asignó un lugar por no completar la educación secundaria o no cumplir con los requisitos establecidos para foráneos e INEA.