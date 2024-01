Las imágenes de la nube con forma de “ovni” que sorprendió a habitantes de CDMX | VIDEO

Atardecer sorprende a habitantes de la CDMX; sin embargo, nube con forma de "ovni" atrae toda la atención Crédito: Mariana García/Infobae México

Durante la tarde de este miércoles 10 de enero, en redes sociales cobró trascendencia el atardecer que sorprendió a habitantes de la Ciudad de México y Zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) pues además de haber dejado postales irrepetibles, trascendió la presencia de una densa nube que usuarios de las mismas plataformas calificaron, cuenta con forma de un OVNI.

Te puede interesar: Estaciones del Metrobús fuera de servicio en la última hora de este 5 de enero

El fenómeno OVNI, término que corresponde a Objeto Volador No Identificado y que recientemente fue cambiado a Fenómenos Anómalos no Identificados (FANI), ha cobrado relevancia entre las personas, especialmente cuando el periodista y estudiador del mismo, Jaime Maussan ha manifestado tener pruebas y hasta las presentó en la Cámara de Diputados en 2023. Por ello, la forma de esta nube se ha dicho, podría corresponder a la posible presencia de estos seres; no obstante, no tiene ninguna relación.

La nube en cuestión, acompañada de los colores del atardecer que orillaron a los habitantes de la capital a mirar hacia arriba, no solo se mostraba con la presunta forma de un OVNI, sino que además al centro se mostraba una especie de bulto, forma que la ciencia ha remarcado es la que tienen las nubes lenticulares que están más presentes en ecosistemas con montañas, lo que descarta que se trate de un mal presagio o, bien, la posible presencia de un ser de otro planeta.

Atardecer sorprende a habitantes de la CDMX; sin embargo, nube con forma de "ovni" atrae toda la atención Crédito: X @04kasu

Esto caracteriza a las nubes lenticulares

Es importante mencionar que no es la primera vez que este tipo de nubes ha sido relacionado con OVNIs por su forma, por lo que geógrafos y meteorólogos se han dado a la tarea de explicar el motivo por el que tienen esta forma tan peculiar.

Te puede interesar: Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 5 de enero

Las nubes lenticulares se llevan a formar en lugares nevados o incluso donde haya la presencia de antenas o telescopios. Son más comunes cuando se presentan condiciones meteorológicas privilegiadas por la presencia de humedad y frío, lo que ha llevado a que incluso se les da el nombre de nubes del Monte Fuji, montaña más famosa de Japón y que suele están cubierta de nieve.

En redes sociales se han compartido fotos y videos del atardecer en la capital mexicana de este 10 de enero Crédito: X @04kasu

Este tipo de nubes se ha descubierto, es más común que aparezcan cuando hay vientos rápidos que chocan contra montañas o bien, estructuras muy altas, como las que se encuentran en la Ciudad de México. Tras ello, las nubes que se sabe están hechas de vapor de agua y cristales de hielo, adoptan la forma de ondas que quedan una sobre otra hasta terminar con la forma que asombró a los habitantes de la capital.

Te puede interesar: En los últimos cinco años ha incrementado un 20% la tasa de suicidios en México: INEGI

Dado que durante la tarde de este miércoles la capital mexicana también registró temperaturas altas, fue posible la formación de humedad que permitió que quedara atrapada entre las nubes que adoptaron esta forma lenticular hasta derivar en el espectáculo que ha dado de qué hablar principalmente en redes sociales.

Las nubes lenticulares, a diferencia del resto de las nubes, son más fáciles de identificar por esta forma tan definida que llama la atención, al tiempo de también ser perceptibles en ciertas temporadas del año pues, como se dijo previamente, es necesario que haya las condiciones climáticas adecuadas y la cantidad de humedad ideal para que adornen el cielo.

Atardecer sorprende a habitantes de la CDMX; sin embargo, nube con forma de "ovni" atrae toda la atención Crédito: (Mar L./Infobae México)

Meteorólogos han recordado que este tipo de formaciones en el cielo no son adelantos de nada malo como es el caso de sismos u otras catástrofes naturales o bien, la posible presencia de seres no humanos, por lo que se exhorta a no caer en rumores y disfrutar del paisaje que solo dura unos minutos provocados por el aire húmedo y la combinación de una nube estancada como fue el caso.