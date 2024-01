Beca Benito Juárez 2024: cómo saber si la escuela de mi hijo forma parte del programa de educación básica

Las autoridades incorporaron más escuelas al padrón Video: Twitter/@TolucalaBellaCd

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a través de sus redes sociales oficiales, dio a conocer que los docentes de preescolar, primaria y secundaria ya cuentan con la información necesaria para comunicarle a las madres, padres y tutores de familia si el plantel educativo forma parte del padrón de escuelas admitidas para proporcionar la Beca Benito Juárez de educación básica.

“Si tu plantel forma parte de las 68 mil nuevas escuelas que atenderemos en 2024, ya puedes inscribirte”, indicaron en su publicación.

Asimismo, destacaron que los padres de familia también podrán consultar en línea el estado en el que se encuentra el plantel de sus hijos, para ello deberán entrar al Buscador de Escuelas en el siguiente link: http://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas e ingresar la Clave del Centro de Trabajo del plantel.

Te puede interesar: Beca Benito Juárez 2024: estudiantes de media superior podrán consultar su día de pago de la siguiente forma

Es importante tener en cuenta que en caso de que la escuela forme parte de la Beca Benito Juárez, todas las y los estudiantes interesados en adquirir el apoyo económico de educación básica, es decir, preescolar, primaria o secundaria, tendrán que llenar la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea, la fecha límite es el próximo martes 30 de enero de 2024.

Así pueden saber si el plantel forma parte del programa (foto: @BecasBenito/X)

¿Cómo saber si me dieron la Beca Benito Juárez?

Aquellos estudiantes que hayan llenado su CSI y la Cédula Única (CU) en línea, que hayan acudido a la cita asignada con su documentación completa durante los meses de septiembre y noviembre de 2024, ya pueden consultar si fueron aceptados para recibir el apoyo económico de la Beca Benito Juárez, para ello deben ingresar al Buscador de Folios en el siguiente link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.

Te puede interesar: Pensión del Bienestar 2024: estos son los apellidos que pueden cobrar hoy 9 de enero

En caso de que la cita del beneficiario haya sido después del 30 de noviembre del año pasado, tendrán que continuar manteniéndose al pendiente de la información publicada, ya que en el transcurso del mes habrá noticias para ellos.

Estudiantes de media superior podrán consultar su día de pago de la siguiente manera

A través de redes sociales la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reveló que los estudiantes de preparatoria o bachillerato podrán consultar su día de pago de manera sencilla:

“¡YA PUEDES CONSULTAR CUÁNDO DEPOSITÁREMOS TU #BecaBenitoJuárez!, Si todavía no te aparece, ¡no te preocupes! Solo mantente al pendiente”, indicaron.

De esta manera pueden consultar la fecha de pago (Especial)

Para poder consultar la fecha exacta de pago los beneficiarios de la Beca Benito Juárez de preparatoria deberán seguir una serie de pasos:

Te puede interesar: Producción para el Bienestar 2024: a partir de este mes los beneficiarios recibirán el apoyo de hasta 24 mil pesos

- El primero de ellos es ingresar al Buscador de Estatus en el siguiente link: http://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta.

- Posteriormente teclear la Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Buscar el apartado de Becas Emitidas y dar clic en el año 2024, Primera Emisión.

- Finalmente, el sistema arrojará la fecha exacta del depósito.

A partir de la fecha indicada los estudiantes que sean beneficiarios podrán disponer de su apoyo económico. Cabe mencionar que la programación de fechas se realiza de manera gradual, en caso de que aún no se le asigne un día específico, será necesario dejar que transcurran un par de días y posteriormente volver a consultar en el buscador.

Por último, las autoridades recordaron que no importa si los alumnos no retiran o utilizan su dinero desde el primer día de paga, ya que el efectivo se mantendrá seguro en el banco y no se perderá.